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Верховна Рада розгляне зміни до КАСУ щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування

15:50, 23 квітня 2025
Орган місцевого самоврядування повинен буде розглянути вимогу про усунення порушення законності та прийняти рішення у строк не більше 30 днів.
Верховна Рада розгляне зміни до КАСУ щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування
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До закону «Про місцеве самоврядування» пропонується увести нову главу, яка регулюватиме забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування. Відповідний законопроект 13150-2 зареєструвала група народних депутатів, серед яких Роман Лозинський, Федір Веніславський, Наталія Піпа та інші.

Ініціатори пропонують встановити систему органів із забезпечення законності, якими будуть:

  • центральний орган виконавчої влади, визначений урядом, який забезпечує законність у діяльності обласних рад;
  • на регіональному рівні – обласні держадміністрації, які забезпечують законність у діяльності районних рад
  • на районному – районні держадміністрації, які забезпечують законність у діяльності сільських, селищних, міських, районних у місті рад та їх виконавчих органів.

До предмета забезпечення законності будуть належати:

  • нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування;
  • індивідуальні акти, що приймаються органами місцевого самоврядування з порушенням закону, з перевищенням повноважень або з суттєвим порушенням процедури їх прийняття.

Органи із забезпечення законності здійснюють моніторинг актів органів місцевого самоврядування у порядку, який встановлює Кабмін.

Орган місцевого самоврядування розглядає вимогу про усунення порушення законності та приймає рішення у строк не більше 30 робочих днів.

Акти органів місцевого самоврядування, їх окремі положення визнаються незаконними через їх невідповідність Конституції чи закону та скасовуються в судовому порядку.

Акти, їх окремі положення, визнані незаконними за позовом органу із забезпечення законності, втрачають чинність з моменту набрання законної сили рішенням суду. Акти органів місцевого самоврядування, прийняті на їх основі , вчинені правочини тощо, в тому числі з особами, які не знали і не могли знати про незаконність таких рішень, рішенням суду можуть бути визнані недійсними.

Шкода, завдана фізичній або юридичній особі у таких випадках відшкодовується за рахунок коштів місцевого бюджету.

Зупинення дії акта органу місцевого самоврядування з очевидними ознаками, що такий акт створює загрозу порушення територіальної цілісності України, має наслідком обов’язковість зупинення виконання такого акта будь-якими фізичними та юридичними особами, здійснення визначених таким актом повноважень, настання будь-яких юридично значущих наслідків у разі застосування зазначеного акта та заборону здійснення будь-яких дій з майном (відчуження, передача прав тощо), якщо відповідне право виникло на підставі зупиненого акта.

Відповідні зміни депутати також пропонують внести до Кодексу адміністративного судочинства.

Зокрема, встановити, що забезпечення позову допускається як до пред’явлення позову, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо очевидними є ознаки протиправності акта органу місцевого самоврядування і невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду про відновлення становища, яке існувало до прийняття такого акта (у справах щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування).

До КАСУ вводиться окрема стаття 289-6 «Особливості провадження у справах щодо забезпечення законності у діяльності органів місцевого самоврядування»

З позовною заявою має право звернутися уповноважений орган із забезпечення законності.

Справа щодо забезпечення законності вирішується окружним адмінсудом за місцезнаходженням відповідного органу місцевого самоврядування за правилами загального провадження протягом 15 днів з дня відкриття провадження у справі.

Під час розгляду цих адміністративних справ суд перевіряє чи акт органу місцевого самоврядування прийнятий на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України, а при здійсненні органом місцевого самоврядування делегованих повноважень органу виконавчої влади – також з дотриманням інших актів законодавства.

Законопроект є альтернативним до законопроекту 13150 щодо забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, який, як писала «Судово-юридична газета», внесла група народних депутатів, серед яких Давид Арахамія, Олександр Корнієнко, Олена Шуляк та Андрій Мотовиловець, а також до законопроекту 13150-1, який внесли Юлія Тимошенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе та інші.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України КАСУ

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