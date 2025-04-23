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На Житомирщині на Великдень чоловік вдарив перехожого ножем

23:30, 23 квітня 2025
Чоловік під час перепалки та драки з перехожим схопився за ніж і завдав удару опоненту.
На Житомирщині на Великдень чоловік вдарив перехожого ножем
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У Бердичівському міськрайонному суді обрали запобіжний захід підозрюваному у замаху на умисне вбивство, повідомляє пресслужба суду.

Суд задовольнив клопотання слідчого та обрав тримання під вартою строком на 60 днів. Ухвала суду може бути оскаржена у п’ятиденний строк.

23-річного бердичівлянина підозрюють у замаху на вбивство: пізно увечері у Великдень поблизу місцевого парку відпочинку між підозрюваним та перехожим виникла сварка, яка переросла в бійку, під час якої підозрюваний вдарив потерпілого ножем у груди. Довести свій задум на вбивство чоловікові завадив випадковий свідок.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу  у виді тримання під вартою без визначення розміру застави та навів ризики, серед яких переховування від органів досудового розслідування з боку підозрюваного, вплив на свідків та потерпілого; продовження кримінального правопорушення, у якому підозрюється.

Як повідомив підозрюваний у судовому засіданні, він не мав наміру убивати потерпілого, а вдарив ножем у груди випадково. Чому залишив місце події та не викликав швидкої допомоги пораненому, пояснити суду не зміг.

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суд Бердичів

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