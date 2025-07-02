Прокурорам призначатимуть пенсії за вислугу років лише після звільнення – комітет рекомендував прийняти закон Галини Третьякової

Соціальний комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти в цілому закон, який обмежує спецпенсії для працюючих прокурорів.

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Прокурори зможуть розраховувати на виплату пенсій за вислугу років лише після звільнення з органів прокуратури. Відповідний законопроект 12278 вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти в другому читанні та в цілому парламентський Комітет з питань соціальної політики.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ініціатором законопроекту виступила голова соціального комітету Галина Третьякова.

Прикметно, що цей законопроект уряд записав навіть у Меморандумі з МВФ: «Для досягнення більшої правової визначеності та уникнення додаткового тиску на пенсійні витрати, ми подали до парламенту нове законодавство (законопроект 12278), що забороняє будь-які зміни до пенсійної системи через непов'язане законодавство (тобто поза пенсійним законом)»

Наразі текст законопроекту у фінальній редакції не опубліковано. Втім, як повідомили у Комітеті, доопрацьована версія передбачає встановлення нових умов пенсійного забезпечення за вислугу років, по інвалідності працівників прокуратури, зокрема, пропонується з 1 січня 2026 року:

надання права на пенсію за вислугу років прокурорам за наявності вислуги років не менше 25 років, у тому числі стажу роботи на посадах прокурорів не менше 15 років, після досягнення віку 65 років особами, які народилися після 1 січня 1986 року;

призначення та виплата пенсій за вислугу років прокурорам лише після звільнення особи з органів прокуратури;

призначення пенсій по інвалідності прокурорам на умовах і в порядку, визначених Законом «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;

щорічне з 1 березня проведення перерахунку пенсій на загальних підставах із застосуванням коефіцієнту збільшення, який визначається відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Галина Третьякова пояснила з цього приводу наступне.

«Прокурори сьогодні за своїм спецрежимом можуть:

піти на пенсію у 45 років з підстави «за вислугу 25 років» – і отримувати одночасно і грошове забезпечення, і пенсію, яка є 60% (було й 80%) від поточного грошового забезпечення

«індексувати» цю пенсію не за загальними з 2022 року (ст. 42) правилами, а з привʼязкою до поточного грошового утримання. Тобто, вони зараз бʼються за збільшення грошового утримання, а це ЗРАЗУ та ОДНОЧАСНО збільшить усім прокурорам-пенсіонерам розміри пенсій.

Спроби Верховної Ради врегулювати остаточно та привести спецрежими до справедливого однакового підходу для всіх українців поки що не вдались – а тому весь публічний процес має бути прозорим», зазначила вона.

Крім того, Галина Третьякова анонсувала наступні законопроекти, які, за її словами, можуть торкнутися «пенсійних привілеїв» військових, які не брали участі в бойових діях.

«Моя думка: привілеї щодо зменшення пенсійного віку мають мати лише УБД та мами, які народили та виховали до 6-річного віку дитину.

Ні ті, ні другі привілеїв НЕ МАЮТЬ, крім мам, що народили та виховали 5-х дітей та більше і окрім УБД, що є КАДРОВИМИ військовими (тобто можуть показати 25+ років вислуги).

Тут, до, речі теж є несправедливість – військові, які не задіювались у бойові дії, теж мають привілеї, на відміну від військових, які є УБД. Це тема наступних законів», зазначила вона.

Нагадаємо, раніше заступник голови Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Григорій Мамка в інтерв’ю «Судово-юридичній газеті» зазначив, що на сьогодні на одного прокурора припадає до 300 проваджень. Крім того, за його словами, позиція ОГП в тому, що законопроект 12278 у поданій редакції запроваджує дискримінаційний підхід в частині правового регулювання питання пенсійного забезпечення прокурорів.

Зокрема, зміни до статті 86 Закону «Про прокуратуру», що надають можливість призначати для осіб, які народилися після 1985 року, пенсії після досягнення ними 65 років, повністю нівелюють гарантоване прокурорам право на пенсію за вислугу років, прирівнюючи її до пенсії за віком. Обмежується також право осіб, які вже отримують пенсію за вислугу років. Такі особи отримуватимуть пенсію за умови звільнення з посад прокурорів.

Під час попередніх обговорень питання пенсійного забезпечення прокурорів представниками Офісу Генерального прокурора, Ради прокурорів України неодноразово акцентувалася увага на недопустимості звуження гарантій соціального захисту прокурорів, як і будь-яких інших категорій отримувачів спецпенсій.

Наводилися рішення, у яких КСУ наголошував на такій неприпустимості, повідомлялося про ризики запровадження нових підходів у пенсійному забезпеченні прокурорів для системи органів прокуратури загалом.

Автор: Наталя Мамченко

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