Макрон вперше за три роки провів телефонну розмову з Путіним — що відомо

Це перша розмова з 2022 року, про яку відомо публічно.

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1 липня Кремль повідомив, що його очільник Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Це перший офіційний контакт між сторонами за останні три роки – тобто з 2022 року.

За інформацією російської сторони, ключовою темою бесіди стала ситуація на Близькому Сході. Зокрема, між Іраном та Ізраїлем, а також удари по іранських об’єктах. Також вони обговорили війну РФ проти України.

Французька сторона наразі окремо не коментувала контакт.

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