Макрон впервые за три года провел телефонный разговор с Путиным — что известно

Это первый разговор с 2022 года, о котором известно публично.

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1 июля Кремль сообщил, что его глава Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это первый официальный контакт между сторонами за последние три года — то есть с 2022 года.

По информации российской стороны, ключевой темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. В частности, между Ираном и Израилем, а также удары по иранским объектам. Также они обсудили войну РФ против Украины.

Французская сторона пока отдельно не прокомментировала контакт.

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