Премьер-министр Британии Кир Стармер под угрозой отставки из-за неудач правительства.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может потерять должность из-за неудовлетворительной работы правительства, сообщило Sky News со ссылкой на двух высокопоставленных депутатов от Лейбористской партии.

По словам источников, в частности члена правительства и известного политика, если Лейбористская партия покажет слабые результаты на выборах в мае 2026 года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это может привести к завершению премьерства Стармера. Заместитель политического редактора Sky News Сэм Коутс отметил, что в партии наблюдается значительный уровень недовольства и разочарования.

«Уровень несчастья и отчаяния в некоторых частях Лейбористской партии настолько впечатляющий, что именно сейчас, в первую годовщину, я слышу от министров правительства, что Стармеру, возможно, придется уйти в отставку через несколько месяцев», - заявил он.

Кир Стармер известен своей поддержкой Украины, в частности созданием «коалиции решительных», объявленной 2 марта 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.