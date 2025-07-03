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Премьер Британии Стармер может уйти в отставку – Sky News

19:17, 3 июля 2025
Премьер-министр Британии Кир Стармер под угрозой отставки из-за неудач правительства.
Премьер Британии Стармер может уйти в отставку – Sky News
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может потерять должность из-за неудовлетворительной работы правительства, сообщило Sky News со ссылкой на двух высокопоставленных депутатов от Лейбористской партии.

По словам источников, в частности члена правительства и известного политика, если Лейбористская партия покажет слабые результаты на выборах в мае 2026 года в Уэльсе, Шотландии и Лондоне, это может привести к завершению премьерства Стармера. Заместитель политического редактора Sky News Сэм Коутс отметил, что в партии наблюдается значительный уровень недовольства и разочарования.

«Уровень несчастья и отчаяния в некоторых частях Лейбористской партии настолько впечатляющий, что именно сейчас, в первую годовщину, я слышу от министров правительства, что Стармеру, возможно, придется уйти в отставку через несколько месяцев», - заявил он.

Кир Стармер известен своей поддержкой Украины, в частности созданием «коалиции решительных», объявленной 2 марта 2025 года.

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