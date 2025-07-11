Рада судей отреагировала на пост Гетманцева о «спецпенсиях судей в 320-390 тысяч грн»

«Мы не можем себе позволить оценивать деятельность народных депутатов, а также успешность проведенных ими реформ или процессов выведения бизнеса из тени», – в Раде судей Украины ответили на сообщение Даниила Гетманцева о «шоке» от размера спецпенсий судей.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», глава налогового Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев сделал запрос в Пенсионный фонд и публично возмутился спецпенсиями судей в 320-390 тысяч грн. «В запросе в ПФУ попросил показать 20 крупнейших пенсий по разным категориям спецпенсионеров. Вот некоторые из них. Судьи – 390 тысяч гривен составляет самая большая пенсия, условный ТОП-20 замыкает пенсия размером почти 320 тысяч. Прокуроры – 219 и 119 тысяч соответственно. Только один народный депутат получает 245,9 тысяч гривен пенсии, остальные в этом «рейтинге» – от 21,8 до 59,8 тысяч гривен», – рассказал глава комитета.

Он подчеркнул, что «цифры шокируют» и анонсировал следующие шаги.

На это сообщение отреагировали в Раде судей Украины.

«10 июля, после обеда, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев опубликовал в своем Telegram-канале сообщение относительно пожизненного денежного содержания судей (пенсий). В нем он отметил, что это несправедливость, ведь судьи забирают значительную часть средств Пенсионного фонда, тогда как «пенсии должны быть достойными для всех украинцев, которые всю свою жизнь честно работали».

Действительно, пенсии должны быть достойными для всех граждан, которые добросовестно работали и платили налоги. Но в то же время стоит спросить: а разве судьи работают нечестно?

Ровно год назад, 8 июля 2024 года, Рада судей Украины уже отреагировала на подобный тезис, который тогда озвучивало «Слідство.Інфо». С тех пор цифры существенно не изменились, лишь количество судей несколько уменьшилось — они уходят в отставку или увольняются решениями Высшего совета правосудия за совершение дисциплинарных проступков, в таких случаях пожизненное денежное содержание не выплачивается. Зато судебная нагрузка растет, кадровый дефицит усиливается, а новоназначенные судьи, которых очень немного, сталкиваются с реалиями, часто не соответствующими их ожиданиям.

Пожизненное денежное содержание судьи предусмотрено законом. Оно является той гарантией, которая должна стимулировать судей честно и преданно служить народу Украины на протяжении своей карьеры.

В то же время, учитывая статус судебной власти как независимой и аполитичной, мы не можем себе позволить оценивать деятельность народных депутатов на их должностях, а также успешность проведенных ими реформ или процессов выведения бизнеса из тени. Именно поэтому воздержимся от таких оценок в этом сообщении.

Цифры в этом контексте можно найти в прошлогодней публикации Рады судей Украины. Стоит также напомнить, что суды в условиях войны работают с чрезмерной нагрузкой, нехваткой финансирования и дефицитом кадров. Рост количества судей, подающих в отставку, в значительной степени связывают с информационными кампаниями, которые время от времени появляются и в высказываниях должностных лиц высокого уровня», – подчеркнули в РСУ.

Отметим, что судя по иллюстрации, которую сделал Даниил Гетманцев по результатам ответа Пенсионного фонда, речь идет о «спецпенсиях» работающих судей, прокуроров и депутатов. Правда, не указано, за какой период считались эти спецпенсии.

К примеру, согласно поданной декларации в НАЗК председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик, кроме 4,84 млн грн заработной платы в ВСП, получил также 277,96 тысяч грн пенсии за 2024 год. То есть, в среднем примерно 23 тысячи грн пенсии в месяц в дополнение к зарплате, которая в среднем в месяц составила 403,4 тысячи грн.

При этом средние пенсии судей, как демонстрирует иллюстрация Гетманцева, составляют 107 тысяч грн, а прокуроров – 23,6 тысяч грн.

Данный запрос был сделан главой комитета на фоне подготовки к рассмотрению законопроекта об отмене спецпенсий прокуроров.

По словам Гетманцева, необходимо «преодолеть сопротивление и принять его во втором чтении».

При этом он подчеркнул, что будут также следующие шаги в этом направлении.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», парламентский Комитет по вопросам социальной политики решил рекомендовать Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект 12278 относительно изменений в пенсионном обеспечении работников прокуратуры и некоторых других категорий лиц. Инициатором законопроекта выступила глава Комитета Галина Третьякова.

Автор: Наталя Мамченко

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