За полгода в Высший совет правосудия поступило 143 сообщения о вмешательстве в деятельность судей

В течение первых шести месяцев 2025 года в Высший совет правосудия поступило 143 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей при осуществлении правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия, а также 3 обращения Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно соблюдения гарантий независимости.
С учетом ранее полученных сообщений, с начала года Совет рассмотрел 120 обращений от судей и 2 обращения от ВККСУ
Результаты рассмотрения:
o направление обращений в прокуратуру и правоохранительные органы относительно раскрытия и расследования преступлений;
o внесение представлений в соответствующие органы или должностным лицам о привлечении к ответственности лиц, совершивших неправомерные действия или допустивших бездействие.
Кроме того, ВСП принял:
Согласно статье 376 Уголовного кодекса Украины, вмешательство в деятельность судебных органов влечет за собой уголовную ответственность.
В соответствии со статьей 131 Конституции Украины, статьей 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Совет принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей.
В частности, ВСП вносит в соответствующие органы или должностным лицам представления об установлении и привлечении к ответственности лиц, действия или бездействие которых нарушают гарантии независимости судей или подрывают авторитет правосудия.
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