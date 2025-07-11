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За полгода в Высший совет правосудия поступило 143 сообщения о вмешательстве в деятельность судей

13:52, 11 июля 2025
В течение января – июня 2025 года ВСП рассмотрел 120 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.
За полгода в Высший совет правосудия поступило 143 сообщения о вмешательстве в деятельность судей
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В течение первых шести месяцев 2025 года в Высший совет правосудия поступило 143 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей при осуществлении правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия, а также 3 обращения Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно соблюдения гарантий независимости.

С учетом ранее полученных сообщений, с начала года Совет рассмотрел 120 обращений от судей и 2 обращения от ВККСУ

Результаты рассмотрения:

  • По результатам рассмотрения 60 сообщений о вмешательстве ВСП принял 50 решений о применении мер реагирования, в частности:

o направление обращений в прокуратуру и правоохранительные органы относительно раскрытия и расследования преступлений;

o внесение представлений в соответствующие органы или должностным лицам о привлечении к ответственности лиц, совершивших неправомерные действия или допустивших бездействие.

  • По оставшимся 60 обращениям Совет принял 25 решений об утверждении 54 заключений членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Кроме того, ВСП принял:

  • 1 решение по собственной инициативе о применении мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия;
  • 1 решение — на основании обращения ВККСУ и заместителя Председателя ВККСУ о применении мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Согласно статье 376 Уголовного кодекса Украины, вмешательство в деятельность судебных органов влечет за собой уголовную ответственность.

В соответствии со статьей 131 Конституции Украины, статьей 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Совет принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей.

В частности, ВСП вносит в соответствующие органы или должностным лицам представления об установлении и привлечении к ответственности лиц, действия или бездействие которых нарушают гарантии независимости судей или подрывают авторитет правосудия.

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