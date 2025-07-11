За полгода в Высший совет правосудия поступило 143 сообщения о вмешательстве в деятельность судей

В течение января – июня 2025 года ВСП рассмотрел 120 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В течение первых шести месяцев 2025 года в Высший совет правосудия поступило 143 сообщения о вмешательстве в профессиональную деятельность судей при осуществлении правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия, а также 3 обращения Высшей квалификационной комиссии судей Украины относительно соблюдения гарантий независимости.

С учетом ранее полученных сообщений, с начала года Совет рассмотрел 120 обращений от судей и 2 обращения от ВККСУ

Результаты рассмотрения:

По результатам рассмотрения 60 сообщений о вмешательстве ВСП принял 50 решений о применении мер реагирования, в частности:

o направление обращений в прокуратуру и правоохранительные органы относительно раскрытия и расследования преступлений;

o внесение представлений в соответствующие органы или должностным лицам о привлечении к ответственности лиц, совершивших неправомерные действия или допустивших бездействие.

По оставшимся 60 обращениям Совет принял 25 решений об утверждении 54 заключений членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Кроме того, ВСП принял:

1 решение по собственной инициативе о применении мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия;

1 решение — на основании обращения ВККСУ и заместителя Председателя ВККСУ о применении мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Согласно статье 376 Уголовного кодекса Украины, вмешательство в деятельность судебных органов влечет за собой уголовную ответственность.

В соответствии со статьей 131 Конституции Украины, статьей 3 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» Совет принимает меры по обеспечению авторитета правосудия и независимости судей.

В частности, ВСП вносит в соответствующие органы или должностным лицам представления об установлении и привлечении к ответственности лиц, действия или бездействие которых нарушают гарантии независимости судей или подрывают авторитет правосудия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.