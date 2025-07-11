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Как засчитываются средства в счет погашения налогового долга и пени по нему – разъяснение

20:57, 11 июля 2025
Сначала средства направляются на налоговое обязательство, затем на штрафы, и только в последнюю очередь – на пеню.
Как засчитываются средства в счет погашения налогового долга и пени по нему – разъяснение
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Главное управление ГНС в Волынской области разъяснило порядок зачисления средств в счет погашения налогового долга и начисленной на него пени.

Статьей 131 Налогового кодекса Украины урегулирован порядок уплаты пени.

Согласно определению Налогового кодекса Украины, пеня — это сумма средств в виде процентов, начисленная на суммы налоговых обязательств и/или на суммы штрафных (финансовых) санкций, не уплаченных в установленные законодательством сроки, а также начисленная в других случаях и порядке, предусмотренных этим Кодексом или другим законодательством, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы.

Начисленные контролирующим органом суммы пени уплачиваются налогоплательщиком самостоятельно.

При погашении суммы налогового долга (или его части) средства, уплаченные таким налогоплательщиком, в первую очередь зачисляются в счет налогового обязательства. В случае полного погашения налогового долга средства далее зачисляются на погашение штрафов, и в последнюю очередь — на погашение пени.

Если налогоплательщик не соблюдает установленную данным пунктом очередность платежей или не указывает ее в платежном поручении (или указывает с нарушением данного порядка), контролирующий орган самостоятельно осуществляет распределение суммы в порядке, определенном этим пунктом.

Суммы пени зачисляются в бюджеты, в которые согласно закону зачисляются соответствующие налоги.

Начисленные суммы пени в пользу налогоплательщика выплачиваются ему в порядке, установленном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной финансовой политики.

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