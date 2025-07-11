На выборах народных депутатов предлагается усилить гендерное равенство – законопроект об изменениях в Избирательный кодекс

Партия должна будет обеспечить присутствие в каждой пятерке избирательного списка мужчин и женщин – не менее двух кандидатов каждого пола.

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На следующих парламентских выборах могут усилить требования к гендерному равенству. Соответствующие изменения в Избирательный кодекс, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», зарегистрировала широкая группа народных депутатов, среди которых спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Соболев, Андрей Мотовиловец, Андрей Клочко и другие.

Как отмечают инициаторы, законопроект 13464 о внесении изменений в Избирательный кодекс обусловлен необходимостью усовершенствования правового регулирования организации подготовки и проведения выборов в Украине, в том числе с учетом реалий сегодняшнего дня.

В частности, при формировании общегосударственного избирательного списка партия должна будет обеспечить присутствие в каждой пятерке (места с первого по пятое, с шестого по десятое и так далее) избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола).

В случае формирования партией общегосударственного избирательного списка с количеством кандидатов в депутаты, которое не кратно пяти, к последним в списке кандидатам (от 1 до 4) применяется требование о поочередном включении кандидатов разного пола в список. При формировании региональных избирательных списков партия должна обеспечить представительство лиц одного пола в каждом региональном избирательном списке не менее 30% от общего количества кандидатов в соответствующем региональном избирательном списке.

Соответствующие изменения вносятся в статьи 154 и 219 Избирательного кодекса, которые касаются порядка выдвижения кандидатов в народные депутаты и порядка выдвижения кандидатов в депутаты Верховной Рады АР Крым, областных, районных, районных в городе советов, а также кандидатов в депутаты городских, сельских, поселковых советов.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», этот законопроект предусматривает ряд других важных изменений.

Автор: Наталя Мамченко

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