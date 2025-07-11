Законопроект о профобразовании, который ликвидирует «ПТУ» и «бурсу», выносят на рассмотрение Верховной Рады

Законопроект готов к рассмотрению в сессионном зале на следующей неделе.

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Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций на своем заседании единогласно поддержал финальную редакцию законопроекта «О профессиональном образовании» №13107-д и рекомендовал вынести его на рассмотрение парламента уже на следующей неделе.

Как сообщил глава Комитета Сергей Бабак, это результат многолетней титанической работы: подготовка законопроекта началась еще в 2020 году, и с тех пор было учтено более 2 570 поправок, поданных после первого чтения (16 апреля 2025 года). Еще 11 поправок были добавлены непосредственно комитетом. Сегодня в документ внесены последние технико-юридические изменения для согласования с действующим законодательством.

Новый законопроект направлен на преодоление устаревшей советской модели профессионального образования. Старый закон 1998 года сформировал разрозненную систему учреждений — училища, центры профобразования, лицеи — с разным подчинением и неясными стандартами. Это, по словам Бабака, только укрепляло стереотипы: «ПТУ», «бурса», «запасной вариант».

Новый закон вводит четкую структуру: базовым типом станет профессиональный колледж, а также предусмотрены военные учреждения профобразования, колледжи с военно-физической подготовкой и центры совершенства. Для каждого типа будут установлены прозрачные требования к статусу, специализации и возможностям создания квалификационных центров.

Законопроект также имеет евроинтеграционный характер: он входит в программу Ukraine Facility, направленную на поддержку реформ со стороны ЕС.

«Приближаемся к финишной прямой», — отметил Сергей Бабак. Голосование в Верховной Раде ожидается уже на следующей неделе.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №13107-д «О профессиональном образовании», который направлен на обновление правовых основ функционирования профессионального образования в Украине. Документ определяет современные подходы к управлению, финансированию и развитию этой сферы.

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