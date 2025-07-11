Будут судить правоохранителя из Донецкой области, который за взятку обещал «отмазать» нетрезвых водителей

Перед судом предстанет правоохранитель из Донецкой области, который за взятку пообещал двум мужчинам уничтожить административные протоколы за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Установлено, что в конце 2024 года правоохранитель находился на дежурстве на территории Краматорского района Донетчины. Его напарники составили административные протоколы на двух мужчин за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Однако фигурант решил нажиться на правонарушителях. Через мессенджер он заверил мужчин, что за тысячу долларов убедит своих коллег «забыть» о задокументированных инцидентах и уничтожит админпротоколы. Деньги он получил, однако обещания об «аннулировании» протоколов так и не выполнил.
Сотрудники ГБР полностью задокументировали незаконные действия правоохранителя.
Ему предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряжённое с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.
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