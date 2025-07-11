Будут судить правоохранителя из Донецкой области, который за взятку обещал «отмазать» нетрезвых водителей

Правоохранитель требовал 1 тысячу долларов за уничтожение админпротоколов, но обещание не выполнил.

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Перед судом предстанет правоохранитель из Донецкой области, который за взятку пообещал двум мужчинам уничтожить административные протоколы за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Установлено, что в конце 2024 года правоохранитель находился на дежурстве на территории Краматорского района Донетчины. Его напарники составили административные протоколы на двух мужчин за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Однако фигурант решил нажиться на правонарушителях. Через мессенджер он заверил мужчин, что за тысячу долларов убедит своих коллег «забыть» о задокументированных инцидентах и уничтожит админпротоколы. Деньги он получил, однако обещания об «аннулировании» протоколов так и не выполнил.

Сотрудники ГБР полностью задокументировали незаконные действия правоохранителя.

Ему предъявлено обвинение в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряжённое с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.