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Перед судом постане правоохоронець із Донеччини, який за хабар обіцяв «відмазати» нетверезих водіїв

18:29, 11 липня 2025
Правоохоронець вимагав 1 тисячу доларів за знищення адмінпротоколів, але обіцянку не виконав.
Перед судом постане правоохоронець із Донеччини, який за хабар обіцяв «відмазати» нетверезих водіїв
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Перед судом постане правоохоронець з Донеччини, який за хабар обіцяв двом чоловікам знищити адміністративні протоколи за водіння напідпитку. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Встановлено, що наприкінці 2024 року правоохоронець чергував на території Краматорського району Донеччини. Його напарники склали адміністративні протоколи на двох чоловіків за водіння автомобіля у нетверезому стані.

Однак фігурант вирішив нажитися на правопорушниках. Він через месенджер запевнив чоловіків, що за 1 тисячу доларів переконає своїх колег «забути» про задокументовані інциденти та знищить адмінпротоколи. Гроші він отримав, однак обіцянки про «анулювання» протоколів так і не виконав.

Працівники ДБР повністю задокументували незаконні дії правоохоронця.

Він обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі.

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