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ДСНС просить не приносити до них вибухонебезпечні предмети

18:38, 11 липня 2025
на Київщині чоловік приніс рятувальникам бойову гранату.
ДСНС просить не приносити до них вибухонебезпечні предмети
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У Київській області чоловік приніс до пожежно-рятувального підрозділу бойову осколкову гранату ВОГ-25П. На місце події негайно виїхали сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Фахівці обережно вилучили вибухонебезпечний предмет, помістили його у спеціальний захисний контейнер і транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах.

Однак, після такого інциденту, у ДСНС звернулися до громадян і закликали не приносити підозрілі предмети до пожежно-рятувальних частин. Адже це наражає на смертельну небезпеку і того хто приніс, і оточуючих.

Що робити у випадку виявлення підозрілих предметів:

  • не торкайтеся підозрілих предметів, особливо боєприпасів – один необережний рух може коштувати життя.
  • у разі виявлення небезпечної знахідки — негайно телефонуйте за номером «101»

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ДСНС Київська область граната

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