ДСНС просить не приносити до них вибухонебезпечні предмети

на Київщині чоловік приніс рятувальникам бойову гранату.

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У Київській області чоловік приніс до пожежно-рятувального підрозділу бойову осколкову гранату ВОГ-25П. На місце події негайно виїхали сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України.

Фахівці обережно вилучили вибухонебезпечний предмет, помістили його у спеціальний захисний контейнер і транспортували для подальшого знищення у безпечних умовах.

Однак, після такого інциденту, у ДСНС звернулися до громадян і закликали не приносити підозрілі предмети до пожежно-рятувальних частин. Адже це наражає на смертельну небезпеку і того хто приніс, і оточуючих.

Що робити у випадку виявлення підозрілих предметів:

не торкайтеся підозрілих предметів, особливо боєприпасів – один необережний рух може коштувати життя.

у разі виявлення небезпечної знахідки — негайно телефонуйте за номером «101»

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