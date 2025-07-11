Чи буде посилена відповідальність за відмову проходження ВЛК – у комітеті з нацбезпеки назвали кількість «відмовників»

Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко розповів, чи планується посилювати відповідальність для військовозобов’язаних, які відмовляються проходити ВЛК.
«Перед тим як робити законодавчі зміни, варто дослідити питання. Тому звернувся з цим питанням до Міноборони», зазначив він.
Питання були такого характеру.
«Отримавши відповідь, довелось трошки над нею попрацювати.
У Міноборони України опрацьовано Ваше депутатське звернення щодо випадків відмов від проходження військово-лікарської комісії та застосування статті 210 КУпАП.
За результатом опрацювання надаємо запитувану інформацію в додатку.
Додаток я переробив в інфографіку для більш наглядної візуалізації.
Які результати:
Також можна побачити, що кількість виписаних протоколів та відсоток сплачених штрафів достатньо сильно відрізняється.
«Наприклад:
ОК Північ:
Тут варто згадати, що останнє підвищення штрафів за порушення військового обліку за стаття 210 КУпАП відбулося законодавчим оновленням від 9 травня 2024 року (Закон №3696‑IX), яке набрало чинності 19 травня 2024 року», додав Федієнко.
Стаття 210 передбачає відповідальність за:
«Тому тут важко було виділити саме відмову від проходження ВЛК. Але те, що величезний відсоток призовників, військовозобов’язаних, резервістів не сплачуюють штрафи, це факт.
І тут є над чим працювати, як комітету Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки , так і комітету правоохоронної діяльності», підкреслив Федієнко.
Він також нагадав, що відмова від проходження ВЛК не звільняє від мобілізації.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», за ініціативою правоохоронного комітету Ради раніше було прийнято закон про знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафів ТЦК №4316-IX (законопроект 12093). Ним вирішено простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби. Зокрема – шляхом знижки в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також шляхом закриття «адмінок» за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.
Також, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін подав законопроект 13439 про зміни до бюджету на 2025 рік. Серед факторів, які вплинули на збільшення прогнозу доходів державного бюджету є перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік та зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів, зокрема зростання надходжень адміністративних штрафів та інших санкцій (на 3 856,9 млн грн). Вочевидь, тут йдеться і про зростання штрафів ТЦК.
Автор: Наталя Мамченко
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