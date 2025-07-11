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Чи буде посилена відповідальність за відмову проходження ВЛК – у комітеті з нацбезпеки назвали кількість «відмовників»

12:20, 11 липня 2025
«Є над чим працювати»: член Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко назвав кількість осіб, які відмовилися від проходження ВЛК, та суму сплачених до бюджету штрафів від ТЦК.
Чи буде посилена відповідальність за відмову проходження ВЛК – у комітеті з нацбезпеки назвали кількість «відмовників»
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Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко розповів, чи планується посилювати відповідальність для військовозобов’язаних, які відмовляються проходити ВЛК.

«Перед тим як робити законодавчі зміни, варто дослідити питання. Тому звернувся з цим питанням до Міноборони», зазначив він.

Питання були такого характеру.

  • яка кількість військовозобов’язаних по регіонах у період 2023, 2024, 2025 роки відмовились від проходження військово-лікарської комісії
  • яка кількість військовозобов’язаних отримала протоколи про адміністративне правопорушення, та яка кількість сплатила штрафи.
  • розмір надходжень до бюджету у 2023,2024,2025 (перший квартал) роки.

«Отримавши відповідь, довелось трошки над нею попрацювати.

У Міноборони України опрацьовано Ваше депутатське звернення щодо випадків відмов від проходження військово-лікарської комісії та застосування статті 210 КУпАП.

За результатом опрацювання надаємо запитувану інформацію в додатку.

Додаток я переробив в інфографіку для більш наглядної візуалізації.

Які результати:

  • станом на 2023 рік, найбільша кількість, хто відмовився від проходження ВЛК, були у місті Києві та Київській області. Сумарно приблизно 700 військовозобов’язаних.
  • 2024 рік – знову в лідерах Київ та Київська область. Сумарно орієнтовно 1600 військовозобов’язаних.
  • Але вже в 1-му кварталі 2025 року лідером стає Черкаська та Сумська області.
  • Разом понад 2 тисячі військовозобов’язаних», пояснив Федієнко.

Також можна побачити, що кількість виписаних протоколів та відсоток сплачених штрафів достатньо сильно відрізняється.

«Наприклад:

ОК Північ:

  • 2024 рік відмовились від проходження ВЛК 2853 військовозобов’язаних, а штраф сплатили тільки 708 військовозобов’язаних, сума доходів до бюджету 3 267 950 млн грн (вочевидь, тут у відповіді малося на увазі 3,26 млн грн – прим. ред.).
  • 2025 рік відмовилось 4206 військовозобов’язаних, сплатило 488 військовозобов’язаних, надходження до бюджету 8 095 300 млн грн (вочевидь, мається на увазі 8 млн грн – прим. ред.).

Тут варто згадати, що останнє підвищення штрафів за порушення військового обліку за стаття 210 КУпАП відбулося законодавчим оновленням від 9 травня 2024 року (Закон №3696‑IX), яке набрало чинності 19 травня 2024 року», додав Федієнко.

Стаття 210 передбачає відповідальність за:

  • Несвоєчасне уточнення даних військового обліку (зміна місця проживання, сімейного стану тощо),
  • Неявку до ТЦК (колишні військкомати) без поважних причин,
  • Ігнорування мобілізаційних повідомлень,
  • Недотримання порядку ведення військового обліку на підприємствах.

«Тому тут важко було виділити саме відмову від проходження ВЛК. Але те, що величезний відсоток призовників, військовозобов’язаних, резервістів не сплачуюють штрафи, це факт.

І тут є над чим працювати, як комітету Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки , так і комітету правоохоронної діяльності», підкреслив Федієнко.

Він також нагадав, що відмова від проходження ВЛК не звільняє від мобілізації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за ініціативою правоохоронного комітету Ради раніше було прийнято закон про знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафів ТЦК №4316-IX (законопроект 12093). Ним вирішено простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби. Зокрема – шляхом знижки в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також шляхом закриття «адмінок» за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін подав законопроект 13439 про зміни до бюджету на 2025 рік. Серед факторів, які вплинули на збільшення прогнозу доходів державного бюджету є перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік та зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів, зокрема зростання надходжень адміністративних штрафів та інших санкцій (на 3 856,9 млн грн). Вочевидь, тут йдеться і про зростання штрафів ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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штраф ТЦК ВЛК військовозобов'язаний

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Чи буде посилена відповідальність за відмову проходження ВЛК – у комітеті з нацбезпеки назвали кількість «відмовників»

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