Чи буде посилена відповідальність за відмову проходження ВЛК – у комітеті з нацбезпеки назвали кількість «відмовників»

«Є над чим працювати»: член Комітету ВР з нацбезпеки Олександр Федієнко назвав кількість осіб, які відмовилися від проходження ВЛК, та суму сплачених до бюджету штрафів від ТЦК.

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Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Олександр Федієнко розповів, чи планується посилювати відповідальність для військовозобов’язаних, які відмовляються проходити ВЛК.

«Перед тим як робити законодавчі зміни, варто дослідити питання. Тому звернувся з цим питанням до Міноборони», зазначив він.

Питання були такого характеру.

яка кількість військовозобов’язаних по регіонах у період 2023, 2024, 2025 роки відмовились від проходження військово-лікарської комісії

яка кількість військовозобов’язаних отримала протоколи про адміністративне правопорушення, та яка кількість сплатила штрафи.

розмір надходжень до бюджету у 2023,2024,2025 (перший квартал) роки.

«Отримавши відповідь, довелось трошки над нею попрацювати.

У Міноборони України опрацьовано Ваше депутатське звернення щодо випадків відмов від проходження військово-лікарської комісії та застосування статті 210 КУпАП.

За результатом опрацювання надаємо запитувану інформацію в додатку.

Додаток я переробив в інфографіку для більш наглядної візуалізації.

Які результати:

станом на 2023 рік, найбільша кількість, хто відмовився від проходження ВЛК, були у місті Києві та Київській області. Сумарно приблизно 700 військовозобов’язаних.

2024 рік – знову в лідерах Київ та Київська область. Сумарно орієнтовно 1600 військовозобов’язаних.

Але вже в 1-му кварталі 2025 року лідером стає Черкаська та Сумська області.

Разом понад 2 тисячі військовозобов’язаних», пояснив Федієнко.

Також можна побачити, що кількість виписаних протоколів та відсоток сплачених штрафів достатньо сильно відрізняється.

«Наприклад:

ОК Північ:

2024 рік відмовились від проходження ВЛК 2853 військовозобов’язаних, а штраф сплатили тільки 708 військовозобов’язаних, сума доходів до бюджету 3 267 950 млн грн (вочевидь, тут у відповіді малося на увазі 3,26 млн грн – прим. ред.).

2025 рік відмовилось 4206 військовозобов’язаних, сплатило 488 військовозобов’язаних, надходження до бюджету 8 095 300 млн грн (вочевидь, мається на увазі 8 млн грн – прим. ред.).

Тут варто згадати, що останнє підвищення штрафів за порушення військового обліку за стаття 210 КУпАП відбулося законодавчим оновленням від 9 травня 2024 року (Закон №3696‑IX), яке набрало чинності 19 травня 2024 року», додав Федієнко.

Стаття 210 передбачає відповідальність за:

Несвоєчасне уточнення даних військового обліку (зміна місця проживання, сімейного стану тощо),

Неявку до ТЦК (колишні військкомати) без поважних причин,

Ігнорування мобілізаційних повідомлень,

Недотримання порядку ведення військового обліку на підприємствах.

«Тому тут важко було виділити саме відмову від проходження ВЛК. Але те, що величезний відсоток призовників, військовозобов’язаних, резервістів не сплачуюють штрафи, це факт.

І тут є над чим працювати, як комітету Комітет ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки , так і комітету правоохоронної діяльності», підкреслив Федієнко.

Він також нагадав, що відмова від проходження ВЛК не звільняє від мобілізації.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», за ініціативою правоохоронного комітету Ради раніше було прийнято закон про знижку в 50% у разі добровільної сплати штрафів ТЦК №4316-IX (законопроект 12093). Ним вирішено простимулювати порушників військового обліку до сплати штрафів і до військової служби. Зокрема – шляхом знижки в 50% у разі добровільної сплати штрафу від ТЦК, а також шляхом закриття «адмінок» за порушення військового обліку стосовно тих чоловіків, які добровільно підуть на військову службу.

Також, як писала «Судово-юридична газета», Кабмін подав законопроект 13439 про зміни до бюджету на 2025 рік. Серед факторів, які вплинули на збільшення прогнозу доходів державного бюджету є перегляд Мінекономіки окремих макроекономічних показників на 2025 рік та зростання фактичних надходжень за окремими джерелами доходів, зокрема зростання надходжень адміністративних штрафів та інших санкцій (на 3 856,9 млн грн). Вочевидь, тут йдеться і про зростання штрафів ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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