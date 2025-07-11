Будет ли ужесточена ответственность за отказ от прохождения ВВК – в комитете по нацбезопасности назвали количество «отказников»

Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко рассказал, планируется ли усиливать ответственность для военнообязанных, которые отказываются проходить ВВК.
«Прежде чем делать законодательные изменения, стоит исследовать вопрос. Поэтому обратился с этим вопросом в Минобороны», – отметил он.
Вопросы были такого характера:
«Получив ответ, пришлось немного над ним поработать.
В Минобороны Украины обработано Ваше депутатское обращение относительно случаев отказов от прохождения военно-врачебной комиссии и применения статьи 210 КУоАП.
По результатам обработки предоставляем запрошенную информацию в приложении.
Приложение я переделал в инфографику для более наглядной визуализации.
Какие результаты:
Также можно увидеть, что количество выписанных протоколов и процент уплаченных штрафов достаточно сильно отличается.
«Например: ОК «Север»:
Здесь стоит упомянуть, что последнее повышение штрафов за нарушение воинского учета по статье 210 КУоАП произошло законодательным обновлением от 9 мая 2024 года (Закон №3696-IX), которое вступило в силу 19 мая 2024 года», – добавил Федиенко.
Статья 210 предусматривает ответственность за:
«Поэтому здесь трудно было выделить именно отказ от прохождения ВВК. Но то, что огромный процент призывников, военнообязанных, резервистов не уплачивают штрафы, это факт.
И здесь есть над чем работать, как комитету Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так и комитету правоохранительной деятельности», – подчеркнул Федиенко.
Он также напомнил, что отказ от прохождения ВВК не освобождает от мобилизации.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по инициативе правоохранительного комитета Рады ранее был принят закон о скидке в 50% в случае добровольной уплаты штрафов ТЦК №4316-IX (законопроект 12093). Им решено стимулировать нарушителей воинского учета к уплате штрафов и к военной службе. В частности – путем скидки в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК, а также путем закрытия «админок» за нарушение воинского учета в отношении тех мужчин, которые добровольно пойдут на военную службу.
Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин подал законопроект 13439 об изменениях в бюджет на 2025 год. Среди факторов, повлиявших на увеличение прогноза доходов государственного бюджета, является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности рост поступлений административных штрафов и других санкций (на 3 856,9 млн грн). Очевидно, здесь речь идет и о росте штрафов ТЦК.
Автор: Наталя Мамченко
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