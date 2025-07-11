Будет ли ужесточена ответственность за отказ от прохождения ВВК – в комитете по нацбезопасности назвали количество «отказников»

«Есть над чем работать»: член Комитета ВР по нацбезопасности Александр Федиенко назвал количество лиц, которые отказались от прохождения ВВК, и сумму уплаченных в бюджет штрафов от ТЦК.

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Член Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александр Федиенко рассказал, планируется ли усиливать ответственность для военнообязанных, которые отказываются проходить ВВК.

«Прежде чем делать законодательные изменения, стоит исследовать вопрос. Поэтому обратился с этим вопросом в Минобороны», – отметил он.

Вопросы были такого характера:

какое количество военнообязанных по регионам в период 2023, 2024, 2025 годов отказались от прохождения военно-врачебной комиссии;

какое количество военнообязанных получили протоколы об административном правонарушении, и какое количество уплатило штрафы;

размер поступлений в бюджет в 2023, 2024, 2025 (первый квартал) годах.

«Получив ответ, пришлось немного над ним поработать.

В Минобороны Украины обработано Ваше депутатское обращение относительно случаев отказов от прохождения военно-врачебной комиссии и применения статьи 210 КУоАП.

По результатам обработки предоставляем запрошенную информацию в приложении.

Приложение я переделал в инфографику для более наглядной визуализации.

Какие результаты:

по состоянию на 2023 год, наибольшее количество отказавшихся от прохождения ВВК были в городе Киеве и Киевской области. Суммарно примерно 700 военнообязанных ;

; 2024 год – снова в лидерах Киев и Киевская область. Суммарно ориентировочно 1600 военнообязанных ;

; но уже в 1-м квартале 2025 года лидерами становятся Черкасская и Сумская области.

«Всего более 2 тысяч военнообязанных», – пояснил Федиенко.

Также можно увидеть, что количество выписанных протоколов и процент уплаченных штрафов достаточно сильно отличается.

«Например: ОК «Север»:

2024 год: отказались от прохождения ВВК 2853 военнообязанных, а штраф уплатили только 708 военнообязанных, сумма доходов в бюджет 3 267 950 млн грн (очевидно, здесь в ответе имелось в виду 3,26 млн грн – прим. ред.);

(очевидно, здесь в ответе имелось в виду 3,26 млн грн – прим. ред.); 2025 год: отказались 4206 военнообязанных, уплатили 488 военнообязанных, поступления в бюджет 8 095 300 млн грн (очевидно, имеется в виду 8 млн грн – прим. ред.).

Здесь стоит упомянуть, что последнее повышение штрафов за нарушение воинского учета по статье 210 КУоАП произошло законодательным обновлением от 9 мая 2024 года (Закон №3696-IX), которое вступило в силу 19 мая 2024 года», – добавил Федиенко.

Статья 210 предусматривает ответственность за:

несвоевременное уточнение данных воинского учета (смена места жительства, семейного положения и т.д.);

неявку в ТЦК (бывшие военкоматы) без уважительных причин;

игнорирование мобилизационных уведомлений;

несоблюдение порядка ведения воинского учета на предприятиях.

«Поэтому здесь трудно было выделить именно отказ от прохождения ВВК. Но то, что огромный процент призывников, военнообязанных, резервистов не уплачивают штрафы, это факт.

И здесь есть над чем работать, как комитету Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, так и комитету правоохранительной деятельности», – подчеркнул Федиенко.

Он также напомнил, что отказ от прохождения ВВК не освобождает от мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», по инициативе правоохранительного комитета Рады ранее был принят закон о скидке в 50% в случае добровольной уплаты штрафов ТЦК №4316-IX (законопроект 12093). Им решено стимулировать нарушителей воинского учета к уплате штрафов и к военной службе. В частности – путем скидки в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК, а также путем закрытия «админок» за нарушение воинского учета в отношении тех мужчин, которые добровольно пойдут на военную службу.

Также, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин подал законопроект 13439 об изменениях в бюджет на 2025 год. Среди факторов, повлиявших на увеличение прогноза доходов государственного бюджета, является пересмотр Минэкономики отдельных макроэкономических показателей на 2025 год и рост фактических поступлений по отдельным источникам доходов, в частности рост поступлений административных штрафов и других санкций (на 3 856,9 млн грн). Очевидно, здесь речь идет и о росте штрафов ТЦК.

Автор: Наталя Мамченко

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