ГСЧС просит не приносить к ним взрывоопасные предметы

В Киевской области мужчина принес в пожарно-спасательное подразделение боевую осколочную гранату ВОГ-25П. На место происшествия немедленно выехали саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.
Специалисты осторожно изъяли взрывоопасный предмет, поместили его в специальный защитный контейнер и транспортировали для последующего уничтожения в безопасных условиях.
Однако после такого инцидента в ГСЧС обратились к гражданам с призывом не приносить подозрительные предметы в пожарно-спасательные части. Это подвергает смертельной опасности как самого человека, так и окружающих.
Что делать при обнаружении подозрительных предметов:
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