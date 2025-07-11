ГСЧС просит не приносить к ним взрывоопасные предметы

в Киевской области мужчина принес спасателям боевую гранату.

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В Киевской области мужчина принес в пожарно-спасательное подразделение боевую осколочную гранату ВОГ-25П. На место происшествия немедленно выехали саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины.

Специалисты осторожно изъяли взрывоопасный предмет, поместили его в специальный защитный контейнер и транспортировали для последующего уничтожения в безопасных условиях.

Однако после такого инцидента в ГСЧС обратились к гражданам с призывом не приносить подозрительные предметы в пожарно-спасательные части. Это подвергает смертельной опасности как самого человека, так и окружающих.

Что делать при обнаружении подозрительных предметов:

не прикасайтесь к подозрительным предметам, особенно к боеприпасам — одно неосторожное движение может стоить жизни.

при обнаружении опасной находки — немедленно звоните по номеру «101».

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