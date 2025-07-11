Руслан Стефанчук, Юлия Тимошенко и другие зарегистрировали законопроект об изменениях в Избирательный кодекс

Изменения в Избирательный кодекс касаются проведения выборов народных депутатов – законопроект инициировала широкая группа депутатов, включая Руслана Стефанчука и Юлию Тимошенко.

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 13464 о внесении изменений в Избирательный кодекс относительно усовершенствования правового регулирования организации подготовки и проведения выборов.

Среди инициаторов – народные депутаты преимущественно из фракций «Батькивщина» и «Слуга народа». В частности, это спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, народные депутаты Юлия Тимошенко, Сергей Соболев, Андрей Мотовиловец, Андрей Клочко и другие.

Как указывают депутаты, принятие законопроекта обусловлено необходимостью усовершенствования правового регулирования организации подготовки и проведения выборов в Украине, в том числе с учетом реалий сегодняшнего дня.

Так, анализ действующего Избирательного кодекса выявил ряд недостатков, которые препятствуют обеспечению прозрачности, справедливости и эффективности избирательного процесса. В частности, согласно Избирательному кодексу, система территориальной организации выборов народных депутатов Украины отличается от любых других выборов и референдумов и включает, помимо общегосударственного избирательного округа, территориальных округов и участков, также избирательные регионы, которые служат территориальной базой для выдвижения кандидатов, а также установления итогов голосования.

При этом количество кандидатов в народные депутаты Украины, которые могут быть включены в региональные избирательные списки, является фиксированным (от 5 до 18) и никоим образом не зависит от количества избирателей, избирательный адрес которых находится в пределах соответствующего избирательного региона, что не учитывает реальные демографические особенности избирательных регионов.

Так, из-за боевых действий или оккупации в отдельных избирательных регионах существенно уменьшилось количество избирателей, а в других – увеличилось за счет внутренне перемещенных лиц. В связи с этим, для достижения справедливого представительства и повышения эффективности избирательной системы целесообразно рассмотреть пропорциональный подход к определению количества кандидатов в региональных списках, учитывая численность избирателей в каждом регионе.

Это позволит сбалансировать интересы разных регионов и обеспечить равное представительство граждан в парламенте.

Кроме того, действующая на сегодня избирательная система выборов народных депутатов Украины и местных выборов не в полной мере обеспечивает эффекты открытых списков, поскольку предусматривает применение в региональных (территориальных) избирательных списках высокого барьера для продвижения кандидатов (25% от избирательной квоты). Следовательно, избиратель имеет ограниченное влияние на очередность кандидатов в региональном избирательном списке. Также в общинах с разным количеством избирателей применяются кардинально разные избирательные системы по выборам депутатов местных советов, что не будет способствовать соблюдению принципа равенства избирательных прав. В менее населенных общинах результаты могут зависеть от индивидуальной популярности кандидатов, тогда как в больших общинах действуют системы партийного представительства, что способствует политической структурированности.

В то же время, предусмотренный сейчас разный подход к форме избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов и по местным выборам будет негативно влиять на понимание избирателями процесса голосования, прозрачность выборов, а также приведет к увеличению количества испорченных бюллетеней. Унификация же форм бюллетеней и упрощение избирательных процедур могут значительно повысить прозрачность и эффективность выборов.

Законопроектом предлагается внести изменения в Избирательный кодекс Украины, которыми предусмотреть, в частности:

из числа кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в общегосударственный избирательный список, кроме кандидата, включенного под первым номером, партия на том же съезде (собрании, конференции) формирует и утверждает региональные списки кандидатов в депутаты в каждом избирательном регионе. В каждом региональном избирательном списке определяется кандидат в депутаты, который включается в такой список под первым номером. Другие кандидаты в депутаты размещаются в региональном избирательном списке в алфавитном порядке;

определение количества кандидатов в народные депутаты, которая может быть включена в региональный избирательный список партии исходя из численности избирателей в каждом регионе;

во время формирования общегосударственного избирательного списка партия должна обеспечить присутствие в каждой пятерке (места с первого по пятое, с шестого по десятое и так далее) избирательного списка мужчин и женщин (не менее 2-х кандидатов каждого пола). В случае формирования партией общегосударственного избирательного списка с количеством кандидатов в депутаты, которое не кратно пяти, к последним в списке кандидатам (от 1 до 4) применяется требование относительно поочередного включения кандидатов разного пола в список. Во время формирования региональных избирательных списков партия должна обеспечить представительство лиц одного пола в каждом региональном избирательном списке не менее 30% от общего количества кандидатов в соответствующем региональном избирательном списке;

исключается положение о необходимости набора 25% размера избирательной квоты для ранжирования кандидатов в народные депутаты Украины или кандидатов в депутаты местных советов;

кандидаты в депутаты, набравшие количество голосов, равное или превышающее размер избирательной квоты, признаются избранными народными депутатами сразу после подведения итогов без участия в последующем ранжировании в региональном избирательном списке. Во время ранжирования кандидат в депутаты, включенный в региональный избирательный список под первым номером, если он не набрал количество голосов избирателей, которое равно или превышает размер избирательной квоты, размещается первым. Другие кандидаты в депутаты размещаются в региональном избирательном списке соответствующей партии в порядке уменьшения количества голосов избирателей, поддержавших соответствующего кандидата в депутаты;

если право на получение депутатского мандата в избирательном регионе получил кандидат в депутаты, который имеет право на получение гарантированного мандата в общегосударственном избирательном округе в соответствии с ч. 1 статьи 186 Избирательного кодекса, избирательный список, по которому он будет признан избранным, определяется решением центрального руководящего органа партии, которая выдвинула соответствующего кандидата;

голоса избирателей, поданные в избирательном регионе в поддержку политической партии, без поддержки конкретного кандидата в народные депутаты Украины, учитываются в количество голосов избирателей, поданных в поддержку соответствующей партии, которые остались неиспользованными при распределении мандатов депутатов в этом избирательном регионе;

выборы депутатов Верховной Рады АРК, областных, районных, городских, районных в городе, сельских, поселковых советов проводятся по системе пропорционального представительства по открытым избирательным спискам местных организаций политических партий;

из числа кандидатов, включенных в единый избирательный список, организация партии на тех же собраниях, конференции формирует и утверждает территориальные списки кандидатов в депутаты в каждом территориальном избирательном округе. Территориальный избирательный список организации партии должен включать не менее пяти и не более двенадцати кандидатов в депутаты. Все кандидаты в депутаты в территориальном избирательном списке размещаются в алфавитном порядке;

лицо, выдвинутое кандидатом на должность сельского, поселкового, городского головы, не может одновременно быть выдвинуто в любых других единых одномандатных избирательных округах по любым местным выборам. Лицо, выдвинутое кандидатом на должность сельского, поселкового, городского головы, может одновременно быть выдвинуто кандидатом в депутаты в соответствующий сельский, поселковый, городской совет и/или в областной, районный совет;

унифицируется форма избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов и местным выборам;

кандидаты в депутаты местного совета, размещаются в территориальном избирательном списке соответствующей организации партии в порядке уменьшения количества голосов избирателей, поддержавших соответствующего кандидата в депутаты. Исключается положение, что местная организация политической партии, партия, получившая право на участие в распределении депутатских мандатов на соответствующих местных выборах, гарантированно получает один депутатский мандат, который распределяется в порядке очередности в соответствии с утвержденным партией единым избирательным списком.

Автор: Наталя Мамченко

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