Руслан Стефанчук, Юлія Тимошенко та інші зареєстрували законопроект про зміни до Виборчого кодексу

Зміни до Виборчого кодексу стосуються проведення виборів народних депутатів – законопроект ініціювала широка група депутатів, включно з Русланом Стефанчуком та Юлією Тимошенко.

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект 13464 про внесення змін до Виборчого кодексу щодо удосконалення правового регулювання організації підготовки і проведення виборів.

Серед ініціаторів – народні депутати переважно з фракцій «Батьківщина» та «Слуга народу». Зокрема, це спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Соболєв, Андрій Мотовиловець, Андрій Клочко та інші.

Як вказують депутати, прийняття законопроекту обумовлене необхідністю удосконалення правового регулювання організації підготовки і проведення виборів в Україні, у тому числі з урахуванням реалій сьогодення.

Так, аналіз чинного Виборчого кодексу виявив ряд недоліків, які перешкоджають забезпеченню прозорості, справедливості та ефективності виборчого процесу. Зокрема, згідно з Виборчим кодексом, система територіальної організації виборів народних депутатів України є відмінною від будь-яких інших виборів і референдумів і включає, окрім загальнодержавного виборчого округу, територіальних округів та дільниць також виборчі регіони, які слугують територіальною базою для висування кандидатів, а також встановлення підсумків голосування.

При цьому, кількість кандидатів у народні депутати України, які можуть бути включені до регіональних виборчих списків, є фіксованою (від 5 до 18) і жодним чином не залежить від кількості виборців, виборча адреса яких знаходиться в межах відповідного виборчого регіону, що не враховує реальні демографічні особливості виборчих регіонів.

Так, через бойові дії чи окупацію в окремих виборчих регіонах суттєво зменшилася кількість виборців, а в інших – збільшилася за рахунок внутрішньо переміщених осіб. У зв’язку з цим, для досягнення справедливого представництва та підвищення ефективності виборчої системи доцільно розглянути пропорційний підхід до визначення кількості кандидатів у регіональних списках, враховуючи чисельність виборців у кожному регіоні.

Це дозволить збалансувати інтереси різних регіонів та забезпечити рівне представництво громадян у парламенті.

Крім того, чинна на сьогодні виборча система виборів народних депутатів України та місцевих виборів не повною мірою забезпечує ефекти відкритих списків, оскільки передбачає застосування у регіональних (територіальних) виборчих списках високого бар’єру для просування кандидатів (25% від виборчої квоти). Відтак виборець має обмежений вплив на черговість кандидатів у регіональному виборчому списку. Також у громадах із різною кількістю виборців застосовуються кардинально різні виборчі системи з виборів депутатів місцевих рад, що не сприятиме дотриманню принципу рівності виборчих прав. У менш населених громадах результати можуть залежати від індивідуальної популярності кандидатів, тоді як у більших громадах діють системи партійного представництва, що сприяє політичній структурованості.

Водночас передбачений наразі різний підхід щодо форми виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів та з місцевих виборів негативно впливатиме на розуміння виборцями процесу голосування, прозорість виборів, а також призведе до збільшення кількості зіпсованих бюлетенів. Уніфікація ж форм бюлетенів та спрощення виборчих процедур можуть значно підвищити прозорість та ефективність виборів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Виборчого кодексу України, якими передбачити, зокрема:

із числа кандидатів у народні депутати України, включених до загальнодержавного виборчого списку, окрім кандидата, включеного під першим номером, партія на тому самому з’їзді (зборах, конференції) формує і затверджує регіональні списки кандидатів у депутати у кожному виборчому регіоні. У кожному регіональному виборчому списку визначається кандидат у депутати, який включається до такого списку під першим номером. Інші кандидати у депутати розміщуються у регіональному виборчому списку в алфавітному порядку;

визначення кількості кандидатів у народні депутати, яка може бути включена до регіонального виборчого списку партії виходячи з чисельності виборців у кожному регіоні

під час формування загальнодержавного виборчого списку партія повинна забезпечити присутність у кожній п’ятірці (місцях з першого по п’яте, з шостого по десяте і так далі) виборчого списку чоловіків і жінок (не менше 2-х кандидатів кожної статі). У разі формування партією загальнодержавного виборчого списку з кількістю кандидатів у депутати, яка не є кратною п’яти, до останніх у списку кандидатів (від 1 до 4) застосовується вимога щодо почергового включення кандидатів різної статі до списку. Під час формування регіональних виборчих списків партія повинна забезпечити представництво осіб однієї статі у кожному регіональному виборчому списку не менше 30% від загальної кількості кандидатів у відповідному регіональному виборчому списку;

вилучається положення щодо необхідності набрання 25% розміру виборчої квоти для ранжування кандидатів у народні депутати України чи кандидатів у депутати місцевих рад;

кандидати у депутати, які набрали кількість голосів, яка є рівною або перевищує розмір виборчої квоти, визнаються обраними народними депутатами відразу після підведення підсумків без участі в наступному ранжуванні у регіональному виборчому списку. Під час ранжування кандидат у депутати, включений до регіонального виборчого списку під першим номером, якщо він не набрав кількість голосів виборців, яка дорівнює або перевищує розмір виборчої квоти, розміщується першим. Інші кандидати у депутати розміщуються у регіональному виборчому списку відповідної партії у порядку зменшення кількості голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата у депутати;

якщо право на отримання депутатського мандата у виборчому регіоні отримав кандидат у депутати, який має право на отримання гарантованого мандата в загальнодержавному виборчому окрузі відповідно до ч. 1 статті 186 Виборчого кодексу, виборчий список, за яким його буде визнано обраним, визначається рішенням центрального керівного органу партії, яка висунула відповідного кандидата;

голоси виборців, подані у виборчому регіоні на підтримку політичної партії, без підтримки конкретного кандидата у народні депутати України, враховуються до кількості голосів виборців, поданих на підтримку відповідної партії, які залишилися невикористаними при розподілі мандатів депутатів у цьому виборчому регіоні;

вибори депутатів Верховної Ради АРК, обласних, районних, міських, районних у місті, сільських, селищних рад проводяться за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками місцевих організацій політичних партій;

з числа кандидатів, включених до єдиного виборчого списку, організація партії на тих самих зборах, конференції формує і затверджує територіальні списки кандидатів у депутати у кожному територіальному виборчому окрузі. Територіальний виборчий список організації партії повинен включати не менше п’яти і не більше дванадцяти кандидатів у депутати. Усі кандидати у депутати в територіальному виборчому списку розміщуються в алфавітному порядку;

особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, не може одночасно бути висунута у будь-яких інших єдиних одномандатних виборчих округах з будь-яких місцевих виборів. Особа, висунута кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови, може одночасно бути висунута кандидатом у депутати до відповідної сільської, селищної, міської ради та/або до обласної, районної ради;

уніфіковується форма виборчого бюлетеня з виборів народних депутатів та місцевих виборів;

кандидати у депутати місцевої ради, розміщуються у територіальному виборчому списку відповідної організації партії у порядку зменшення кількості голосів виборців, які підтримали відповідного кандидата у депутати. Виключається положення, що місцева організація політичної партії, партія, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів на відповідних місцевих виборах, гарантовано отримує один депутатський мандат, який розподіляється в порядку черговості відповідно до затвердженого партією єдиного виборчого списку.

Автор: Наталя Мамченко

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