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На Київщині мікроавтобус без водія покотився на дитину – загинув 9-річний хлопчик

14:10, 11 липня 2025
У Петропавлівській Борщагівці загинув дев’ятирічний хлопчик – на нього наїхала автівка без водія.
На Київщині мікроавтобус без водія покотився на дитину – загинув 9-річний хлопчик
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На Київщині мікроавтобус на смерть збив дитину. Наразі поліція з’ясовує обставини трагедії.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 10 липня близько 13:00 у селі Петропавлівська Борщагівка.

За попередньою інформацією поліції Київської області, автомобіль Renault Master, залишений водієм на узбіччі, самовільно почав рух та наїхав на 9-річного хлопчика. На жаль, дитина загинула від отриманих травм.

Раніше стало відомо, що в Угорщині автобус із українськими дітьми потрапив у ДТП.

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