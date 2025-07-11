На Киевщине микроавтобус без водителя покатился на ребенка – погиб 9-летний мальчик

На Киевщине микроавтобус насмерть сбил ребенка. В настоящее время полиция устанавливает обстоятельства трагедии.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 10 июля около 13:00 в селе Петропавловская Борщаговка.
По предварительной информации полиции Киевской области, автомобиль Renault Master, оставленный водителем на обочине, самопроизвольно начал движение и наехал на 9-летнего мальчика. К сожалению, ребенок погиб от полученных травм.
Ранее стало известно, что в Венгрии автобус с украинскими детьми попал в ДТП.
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