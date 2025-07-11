Александр Сырский прокомментировал нехватку боевых медиков на фронте

Главнокомандующий ВСУ провел совещание с руководителями медицинских служб: обсудили нехватку персонала на стабпунктах и ​​улучшение медевакуации с передовой.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел отдельное совещание, посвященное проблемам военной медицины. Основное внимание было уделено состоянию полевой медицины, в частности, медицинской эвакуации с переднего края. По словам Сырского, в условиях современной войны необходимо активнее привлекать беспилотные системы для эвакуации раненых.

На совещании заслушали доклады командующего Медицинскими силами ВСУ и руководителей медицинских служб различных подразделений: несмотря на удовлетворительный общий уровень укомплектованности, на стабилизационных пунктах не хватает медиков, а звено младшего медицинского персонала — боевых медиков — нуждается в значительном усилении.

«Чтобы решить эту кадровую проблему, по моему распоряжению с мая на подготовку по специальности боевого медика направляется 2% выпускников базовой общей военной подготовки. Но этого недостаточно, поэтому мы ищем действенные решения», — отметил Сырский. По его словам, командование в настоящее время рассматривает новые эффективные предложения по решению кадрового вопроса.

Кроме того, был проанализирован уровень эффективности управления координации военной медицины и состояние формирования медицинских батальонов армейских корпусов.

Сырский призвал военных медиков к откровенному разговору, чтобы работа по развитию возможностей медицинских служб в войсках была активизирована.

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