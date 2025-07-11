Чиновники КГГА скрывали аварийность тоннеля метро — Генпрокурор Руслан Кравченко опубликовал записи разговоров

Руслан Кравченко обнародовал записи разговоров об аварии в тоннеле между Демеевской и Лыбидской, которые, по мнению следствия, свидетельствуют о служебной халатности и сокрытии критически важной информации.

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Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что расследование дела о разрушении тоннеля столичного метрополитена между станциями «Демеевская» – «Лыбедская», которое привело к длительному перерыву в его работе в 2023–2024 годах, продолжается.

«Киевский метрополитен: разрушение тоннеля между «Демеевской» и «Лыбедской» — это о безответственности.

Вчера много писали о уголовном производстве в отношении должностного лица Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, так вот: чиновники всё прекрасно знали и понимали, просто скрывали факты и ничего не предпринимали для устранения ситуации.

С разрешения следователя в видео представлены отдельные доказательства этого преступления.

Точка в этой истории не поставлена. Следствие продолжается», — отметил он.

Генпрокурор опубликовал видео с разговорами должностных лиц, которые свидетельствуют о том, что чиновники КГГА знали об аварийном состоянии тоннеля, но скрывали это.

В частности, на видео обнародован разговор между уже бывшим начальником КП «Киевский метрополитен» и главным инженером, который сейчас является подозреваемым в служебной халатности.

Полученные записи, как отмечается, свидетельствуют о непринятии необходимых мер служебными лицами метрополитена, в чьи обязанности входит круглосуточный мониторинг состояния тоннелей.

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