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Чиновники КМДА приховували аварійність тунелю метро — Генпрокурор Руслан Кравченко опублікував записи розмов

10:31, 11 липня 2025
Руслан Кравченко оприлюднив записи розмов про аварію у тунелі між Деміївською і Либідською, які, на думку слідства, свідчать про службову недбалість та приховування критично важливої інформації.
Чиновники КМДА приховували аварійність тунелю метро — Генпрокурор Руслан Кравченко опублікував записи розмов
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Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що розслідування справи про руйнування тунелю столичного метрополітену між станціями «Деміївська» – «Либідська», яка призвела до тривалої перерви в його роботі у 2023-24 роках, продовжується.

«Київський метрополітен: руйнування тунелю між «Деміївською» і «Либідською» — це про безвідповідальність

Вчора багато писали про кримінальне провадження щодо посадовця Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, так от: чиновники все прекрасно знали і розуміли, просто приховували факти і нічого не робили для виправлення ситуації.

З дозволу слідчого у відео представлені окремі докази цього злочину.

Крапка в цій історії не поставлена. Слідство триває», — зазначив він.

Генпрокурор опублікував відео із розмовами посадовців, які свідчать, що чиновники КМДА знали про аварійність тунелю, але приховували це.

Зокрема, на відео оприлюднена розмова між вже колишнім начальником КП «Київський метрополітен» та головним інженером, який наразі є підозрюваним у службовій недбалості.

Отримані записи, як зазначається, свідчать про невжиття необхідних заходів службовими особами метрополітену, до обов'язків яких входить цілодобовий моніторинг стану тунелів.

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ОГП Київ КМДА Генеральний прокурор України метро Руслан Кравченко

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