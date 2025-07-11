Біткоїн встановив новий історичний рекорд на тлі підтримки Трампа та інвесторів

Найбільша криптовалюта світу злетіла до максимуму — $116 тисяч, у грі також ефір — плюс майже 5%.

Джерело фото: Camilo Freedman / Bloomberg

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Біткоїн встановив новий історичний максимум у п’ятницю, 11 липня, сягнувши $116,781.10 під час азійської торгової сесії. За даними Reuters, поточне зростання найбільшої у світі криптовалюти відбувається на фоні підтримки інвесторів, а також політики адміністрації президента США Дональда Трампа, сприятливою до цифрових активів.

На момент останньої фіксації курс біткоїна становив $116,563.11, що означає понад 24% прибутку з початку року.

На тлі позитивних новин зростає і ефір — друга за капіталізацією криптовалюта. Його курс піднявся майже на 5%, до $2,956.82, після п’ятимісячного максимуму на рівні $2,998.41.

«Новий історичний максимум біткоїна зумовлений невпинним накопиченням інституційними інвесторами — великі гравці забирають пропозицію та вичерпують ліквідність на біржах», — пояснив Джошуа Чу, співголова Гонконзької асоціації Web3.

У березні Дональд Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву криптовалют. Крім того, він призначив на ключові посади представників, які підтримують розвиток крипторинку, зокрема голову SEC Пола Аткінса та радника Білого дому з питань штучного інтелекту Девіда Сакса.

Сімейний бізнес Трампа також демонструє зацікавленість у цифрових активах: компанія Trump Media & Technology Group (DJT.O) подала заявку до SEC про створення біржового інвестиційного фонду, який охоплюватиме кілька криптовалют, включно з біткоїном.

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