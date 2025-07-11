У Києві запускають систему перехоплення «шахедів» за допомогою дронів: на це виділять 260 млн грн — Ткаченко

За словами начальника КМВА Ткаченка, на ініціативу виділять 260 мільйонів гривень, які підуть на закупівлю техніки та створення системи реагування.

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У Києві запускають повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на столицю. Про це заявив начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Йдеться про проект «Чисте небо», який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

«На реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень», — зазначив Ткаченко.

За його словами, ці кошти підуть не лише на закупівлю техніки, а й на створення ефективної системи реагування, що включає:

Центр підготовки операторів дронів-перехоплювачів;

Формування мобільних підрозділів для патрулювання Києва та підступів до міста;

Тісну координацію з Генштабом, Повітряними Силами та Силами оборони для синергії із системою ППО.

«За кілька місяців пілотного запуску проєкт «Чисте небо» на Київщині вже довів свою ефективність - перехоплено майже 550 ворожих БпЛА.

550 перехоплених шахеди це не просто статистика. Це - збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика.

Окрім цього, працюємо над залученням позабюджетних коштів.

Це інвестиція в безпеку кожного киянина. Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим», — наголосив Ткаченко.

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