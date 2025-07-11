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Трамп запроваджує 35% мита для Канади та анонсує мита 15-20% для інших країн

09:41, 11 липня 2025
США планують підвищити торгові бар’єри, а у разі відповідних дій з боку Канади Трамп погрожує ще більшими митами.
Трамп запроваджує 35% мита для Канади та анонсує мита 15-20% для інших країн
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Президент США Дональд Трамп заявив, що з 1 серпня планує застосувати до канадського імпорту мита у розмірі 35% і готовий підвищити їх, якщо Оттава застосує заходи у відповідь. Про це повідомляє Reuters.

Також він додав, що має намір застосувати тарифи у розмірі 15-20% до решти торгових партнерів.

Зокрема, Трамп опублікував листа, в якому оголосив канадському прем’єру Марку Карні про запровадження тарифу 35% з 1 серпня та пригрозив підвищити цю ставку, якщо Оттава застосує заходи у відповідь. Досі тарифи для Канади становили 25%.

«Якщо Канада співпрацюватиме зі мною, щоб зупинити наплив фентанілу, ми, можливо, розглянемо зміни до цього листа», – заявив Трамп.

У свою чергу Карні заявив, що канадський уряд продовжить захищати інтереси свого бізнесу і працівників у торгових перемовинах зі США.

Також він нагадав про зусилля Канади для протидії контрабанді наркотиків через кордон і підтвердив готовність співпрацювати з американською стороною у цьому питанні.

Як вказує Reuters, нове мито підвищене порівняно з чинною ставкою 25%, яку Трамп запровадив щодо Канади. Воно стало ударом для Карні, який прагнув укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

Очікувалося, що виняток для товарів, охоплених Угодою США — Мексика — Канада, залишиться чинним, а також не зміняться мита 10% на енергоносії та добрива.

Окремо в інтервʼю NBC News Трамп заявив, що планує запровадити загальні мита в 15% або 20% для більшості торговельних партнерів.

«Ми просто скажемо, що всі інші країни заплатять чи то 20%, чи 15%. Ми зараз це вирішимо», — сказав Трамп.

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США Дональд Трамп Канада

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