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Трамп вводит 35% пошлины для Канады и анонсирует пошлины 15-20% для других стран

09:41, 11 июля 2025
США планируют повысить торговые барьеры, а в случае ответных действий со стороны Канады Трамп угрожает еще большими пошлинами.
Трамп вводит 35% пошлины для Канады и анонсирует пошлины 15-20% для других стран
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Президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 августа планирует ввести пошлины в размере 35% на импорт из Канады и готов повысить их в случае ответных мер со стороны Оттавы. Об этом сообщает Reuters.

Он также добавил, что намерен установить тарифы в размере 15–20% для остальных торговых партнеров.

В частности, Трамп опубликовал письмо, в котором уведомил канадского премьер-министра Марка Карни о введении 35-процентного тарифа с 1 августа и пригрозил его увеличением, если Канада примет зеркальные меры. До этого пошлина для Канады составляла 25%.

«Если Канада будет сотрудничать со мной, чтобы остановить приток фентанила, мы, возможно, рассмотрим изменения в этом письме», — заявил Трамп.

В ответ Карни отметил, что правительство Канады продолжит защищать интересы своего бизнеса и рабочих в торговых переговорах с США.

Он также напомнил об усилиях Канады по борьбе с контрабандой наркотиков через границу и подтвердил готовность к сотрудничеству с американской стороной по этому вопросу.

По данным Reuters, новая пошлина выше текущей ставки в 25%, которую ранее ввел Трамп в отношении Канады. Это стало ударом для Карни, который стремился заключить торговое соглашение с Вашингтоном.

Ожидалось, что исключения для товаров, охваченных Соглашением США — Мексика — Канада, сохранятся в силе, как и 10-процентные пошлины на энергоресурсы и удобрения.

Отдельно в интервью NBC News Трамп заявил, что планирует ввести единые пошлины в размере 15% или 20% для большинства торговых партнеров.

«Мы просто скажем, что все остальные страны будут платить либо 20%, либо 15%. Мы сейчас это решим», — сказал он.

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США Дональд Трамп Канада

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