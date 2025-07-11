11 июля — какой сегодня праздник и главные события

Сегодня чествуют память княгини Ольги, отмечают Всемирный день народонаселения и вспоминают важные исторические события.

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11 июля в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

В частности, в эту дату отмечаются Всемирный день народонаселения, Международный день эфирных масел, Всемирный день лошади, Всемирный день информирования о бензодиазепинах.

В странах Европейского союза 11 июля ежегодно чтят память жертв геноцида жителей Сребреницы (Босния и Герцеговина).

Всемирный день народонаселения

Этот день был учрежден Организацией Объединенных Наций в 1989 году. Дата празднования выбрана в честь события, произошедшего 11 июля 1987 года, когда численность населения планеты превысила отметку в 5 миллиардов человек.

Всемирный день лошади

Всемирный день лошади (ООН) — это новый официальный праздник, установленный ООН в знак признания вклада лошадей в жизнь человечества и с целью содействия защите этих животных.

Международный день эфирных масел

Ежегодно 11 июля отмечается Международный день эфирных масел — день, посвященный признанию достоинств и использованию эфирных масел. За последнюю четверть века их применение значительно возросло.

День памяти жертв геноцида в Сребренице в Европейском союзе

День памяти жертв геноцида в Сребренице — важная памятная дата, ежегодно отмечаемая 11 июля по всему Европейскому Союзу. Этот скорбный день служит острым напоминанием о жестоком геноциде, произошедшем в Сребренице во время боснийской войны в июле 1995 года, когда более 8000 боснийских мужчин и мальчиков были безжалостно убиты силами боснийских сербов. Резня в Сребренице признана самым страшным преступлением на европейской земле со времен Второй мировой войны и стала болезненным символом неспособности международного сообщества вмешаться и предотвратить геноцид.

Всемирный день информирования о бензодиазепинах

Этот день направлен на повышение осведомленности и информирование общества о долгосрочных рисках, связанных с употреблением бензодиазепинов. Бензодиазепины — это класс психоактивных веществ, которые помогают успокоиться, облегчить засыпание, снизить тревожность и напряжение. Однако при этом они вызывают зависимость.

Календарь важных событий за 11 июля:

1888 — В Киеве на Софийской площади, во время празднования 900-летия крещения Руси, открыт памятник Богдану Хмельницкому. Идея создания памятника возникла в 1840-х годах по инициативе историка, профессора Киевского университета Николая Костомарова;

1944 — Основан Украинский Главный Освободительный Совет;

2008 — Компания Apple Inc. открыла iPhone App Store;

2014 — В результате ракетного обстрела из территории России в районе Зеленополья погибли 36 украинских военных;

2021 — В Лондоне состоялся финал Евро-2020. Чемпионом стала сборная Италии, которая в серии пенальти обыграла Англию со счетом 3:2.

Какой сегодня церковный праздник:

11 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной великой княгини Ольги, которая стала первым правителем-женщиной в истории Киевской Руси.

Княгиня родилась в 890 году, заняла престол в 945 году после смерти князя Игоря.

Ольга отличалась сильным и твердым характером, правление ее было достаточно жестким, но при этом мудрым и справедливым. Крестилась она в 957 году в Константинополе, при крещении получила имя Елена.

Святая Ольга умерла в 969 году. Мощи великой княгини хранятся в Десятинной церкви Успения Пресвятой Богородицы. Прославление ее в лике равноапостольных (тех, кто обращает других к христианской вере) состоялось в 1547 году.

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