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Шел от метро домой — в Киеве избили и ограбили адвоката

09:06, 11 июля 2025
Двое мужчин напали на 35-летнего адвоката на Лесном массиве, забрали рюкзак и часы и скрылись.
Шел от метро домой — в Киеве избили и ограбили адвоката
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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В Киеве задержали двух мужчин, которые избили и ограбили адвоката на Лесном массиве. Об этом сообщает столичная полиция.

Как отмечается, в полицию обратился киевский адвокат с заявлением о том, что на него напали неизвестные и ограбили в районе Лесного массива Деснянского района. На место происшествия сразу прибыли сотрудники уголовной полиции и следственно-оперативная группа.

Установлено, что вечером заявитель шел пешком домой от метро, когда к нему подошли двое незнакомцев, которые начали провоцировать конфликт.

Во время ссоры нападавшие повалили 35-летнего потерпевшего на землю и начали бить его по голове, нанеся телесные повреждения.

После этого злоумышленники сняли с мужчины часы и забрали рюкзак с документами и ценными вещами, после чего скрылись.

Получив приметы подозреваемых, оперативники провели комплекс розыскных мероприятий и при поддержке специалистов криминального анализа задержали нападавших. Ими оказались безработные местные жители в возрасте 42 и 45 лет. Во время обысков следователи изъяли у них похищенное имущество.

Задержанным, под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры, сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины — грабеж, совершенный с применением насилия, группой лиц, в условиях военного положения.

По ходатайству следствия, на время досудебного расследования фигуранты будут находиться под стражей без права внесения залога. Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет лишения свободы.

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Национальная полиция полиция адвокат Киев

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