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Йшов від метро додому — у Києві побили та пограбували адвоката

09:06, 11 липня 2025
Двоє чоловіків напали на 35-річного адвоката на Лісовому масиві, забрали рюкзак і годинник та втекли.
Йшов від метро додому — у Києві побили та пограбували адвоката
Фото: vechirniy.kyiv.ua
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У Києві затримали двох чоловіків, які побили та пограбували адвоката на Лісовому масиві. Про це повідомляє столична поліція.

Так, до правоохоронців звернувся столичний адвокат із повідомленням про те, що на нього напали невідомі та пограбували на Лісовому масиві Деснянського району. За викликом на місце події одразу прибули співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

З’ясувалося, що ввечері заявник йшов від метро пішки додому та зненацька до нього підійшло двоє незнайомців, які почали чіплятись, провокуючи конфлікт.

Під час словесної перепалки порушники повалили 35-річного потерпілого на землю та почали бити руками по голові, спричинивши останньому тілесні ушкодження.

Надалі нападники зняли з руки чоловіка годинник та забрали рюкзак з документами та цінними речами й втекли.

Отримавши прикмети ймовірних підозрюваних, оперативники відділу поліції провели комплекс розшукових заходів та за підтримки спеціалістів кримінального аналізу затримали фігурантів. Ними виявилися безробітні місцеві мешканці, 42 та 45 років. Під час обшуків слідчі вилучили у спільників викрадені речі.

Затриманим за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури оголошено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, поєднаний з насильством, вчинений групою осіб, в умовах воєнного стану.

За клопотанням слідчих, на час досудового розслідування фігуранти перебуватимуть під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі.

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