11 липня — яке сьогодні свято та головні події

Сьогодні вшановують пам’ять княгині Ольги, відзначають Всесвітній день народонаселення та згадують важливі історичні події.

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11 липня в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

Зокрема, в цю дату відзначають Всесвітній день народонаселення, Міжнародний день ефірних олій, Всесвітній день коня, Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни.

В країнах Євросоюзу 11 липня щорічно вшановують пам'ять жертв геноциду жителів Сребрениці (Боснія і Герцеговина).

Всесвітній день народонаселення

Цю подію започаткувала Організація Об’єднаних Націй у 1989 році. Дата святкування обрана на честь дати перевищення кількості населення планети відмітки 5 мільярдів осіб, що відбулось саме цього дня у 1987 році.

Всесвітній день коня

Всесвітній день коня (ООН) — це нове офіційне свято, встановлене ООН, щоб вшанувати внесок коней у життя людства та сприяти захисту цих тварин.

Міжнародний день ефірних олій

Щороку 11 липня відзначається Міжнародний день ефірних олій - це день, присвячений визнанню переваг і про використання ефірних олій.. За останню чверть століття використання ефірних олій значно зросло.

День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці в Європейському союзі

День пам’яті жертв геноциду в Сребрениці є визначною пам’ятною датою, яка щорічно відзначається 11 липня у всьому Європейському Союзі. Цей похмурий день служить гострим нагадуванням про жорстокий геноцид, який стався в Сребрениці під час боснійської війни в липні 1995 року, коли понад 8000 боснійських чоловіків і хлопчиків були безжально вбиті силами боснійських сербів. Різанина в Сребрениці, визнана найгіршим злочином на європейській землі з часів Другої світової війни, є болісним символом неспроможності міжнародної спільноти втрутитися та запобігти геноциду.

Всесвітній день поширення інформації про бензодіазепіни

Він покликаний підвищити рівень обізнаності та проінформувати суспільство про довгострокові ризики, пов’язані з вживанням бензодіазепінів. Бензодіазепіни – це клас психоактивних речовин, які допомагають заспокоїтися та полегшити засинання, зменшують тривожність та напруженість, знижують рівень тривожності. Але при цьому викликають залежність.

Календар важливих подій за 11 липня:

1888 - У Києві на Софійській площі під час святкування 900-річчя прийняття християнства відкрито пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ідея створення пам'ятника виникла серед громадськості з ініціативи історика, професора Київського університету Миколи Костомарова у 1840-х роках;

1944 - Засновано Українську Головну Визвольну Раду;

2008 - Компанія Apple Inc. відкрила iPhone App Store;

2014 - Унаслідок ракетного обстрілу з території Росії в районі Зеленопілля загинуло 36 українських військових;

2021 - Відбувся фінал Євро-2020 у Лондоні. Чемпіоном стала збірна Італії, яка в серії пенальті переграла збірну Англії з рахунком 3:2.

Яке сьогодні церковне свято:

11 липня православна церква вшановує пам’ять святої рівноапостольної великої княгині Ольги, яка стала першим в історії Київської Русі правителем-жінкою.

Княгиня народилась у 890 році, зайняла престол у 945 (після смерті князя Ігоря).

Ольга відрізнялась сильним та твердим характером, правила доволі жорстко, проте мудро й справедливо. Хрестилась свята княгиня у 957 році в Константинополі, у хрещенні має ім’я Олена.

Свята Ольга померла у 969 році. Мощі великої княгині зберігаються в Десятинній церкві Успіння Пресвятої Богородиці. Прославлення Ольги у лику рівноапостольних (ті, що звертають інших до віри Христової) святих відбулось у 1547 році.

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