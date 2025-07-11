В Киеве запускают систему перехвата «шахедов» с помощью дронов: на это выделят 260 млн грн — Ткаченко

По словам начальника КГВА Ткаченко, на инициативу будет выделено 260 миллионов гривен, которые пойдут на закупку техники и создание системы реагирования.

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В Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских дронов, направляющихся на столицу. Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Речь идет о проекте «Чистое небо», который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных беспилотников-перехватчиков.

«На реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен», - отметил Ткаченко.

По его словам, эти средства пойдут не только на закупку техники, но и на создание эффективной системы реагирования, которая включает:

Центр подготовки операторов дронов-перехватчиков;

Формирование мобильных подразделений для патрулирования Киева и его пригородов;

Тесную координацию с Генштабом, Воздушными силами и Силами обороны для синергии с системой ПВО.

«За несколько месяцев пилотного запуска проект «Чистое небо» в Киевской области уже доказал свою эффективность — было перехвачено почти 550 вражеских БПЛА.

550 перехваченных «шахедов» — это не просто статистика. Это спасённые жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика.

Кроме того, мы работаем над привлечением внебюджетных средств.

Это инвестиция в безопасность каждого киевлянина. Пока враг атакует — мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым», — подчеркнул Ткаченко.

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