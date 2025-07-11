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Биткойн установил новый исторический рекорд на фоне поддержки Трампа и инвесторов

10:34, 11 июля 2025
Самая большая криптовалюта мира взлетела до максимума — $116 тысяч, в игре также эфир — плюс почти 5%.
Биткойн установил новый исторический рекорд на фоне поддержки Трампа и инвесторов
Источник фото: Camilo Freedman / Bloomberg
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Биткойн установил новый исторический максимум в пятницу, 11 июля, достигнув $116,781.10 во время азиатской торговой сессии. По данным Reuters, текущий рост крупнейшей в мире криптовалюты происходит на фоне поддержки инвесторов, а также политики администрации президента США Дональда Трампа, благоприятной для цифровых активов.

На момент последней фиксации курс биткойна составлял $116,563.11, что означает более 24% прибыли с начала года.

На фоне позитивных новостей растет и эфир — вторая по капитализации криптовалюта. Его курс поднялся почти на 5%, до $2,956.82, после пятимесячного максимума на уровне $2,998.41.

«Новый исторический максимум биткойна обусловлен непрерывным накоплением со стороны институциональных инвесторов — крупные игроки забирают предложение и исчерпывают ликвидность на биржах», — пояснил Джошуа Чу, сопредседатель Гонконгской ассоциации Web3.

В марте Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва криптовалют. Кроме того, он назначил на ключевые должности представителей, поддерживающих развитие крипторынка, в частности главу SEC Пола Аткинса и советника Белого дома по вопросам искусственного интеллекта Дэвида Сакса.

Семейный бизнес Трампа также демонстрирует интерес к цифровым активам: компания Trump Media & Technology Group (DJT.O) подала заявку в SEC на создание биржевого инвестиционного фонда, который будет включать несколько криптовалют, включая биткойн.

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