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Олександр Сирський прокоментував нестачу бойових медиків на фронті

11:46, 11 липня 2025
Головнокомандувач ЗСУ провів нараду з керівниками медичних служб: обговорили нестачу персоналу на стабпунктах та покращення медевакуації з передової.
Олександр Сирський прокоментував нестачу бойових медиків на фронті
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Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів окрему нараду, присвячену проблемам військової медицини. Основну увагу приділили стану польової медицини, зокрема, медичній евакуації з переднього краю. За словами Сирського, в умовах сучасної війни необхідно активніше залучати безпілотні системи для евакуації поранених.

На нараді заслухали доповіді командувача Медичних сил ЗСУ та керівників медичних служб різних підрозділів: попри задовільний загальний рівень укомплектованості, на стабілізаційних пунктах бракує медиків, а ланка молодшого медичного персоналу — бойових медиків — потребує суттєвого підсилення.

«Щоб розв’язати цю кадрову проблему, за моїм розпорядженням із травня на підготовку за фахом бойового медика виділяється 2% випускників БЗВП. Але цього недостатньо, тому шукаємо дієві рішення», — зазначив Сирський. За його словами, наразі командування вивчає нові дієві пропозиції щодо розв’язання кадрової проблеми.

Окрім того, проаналізували ефективність управління координації військової медицини та стан формування медичних батальйонів армійських корпусів.

Сирський закликав військових медиків до відвертої розмови аби робота з розвитку спроможностей медичних служб у військах була активізована.

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ЗСУ військові війна Олександр Сирський евакуація медицина

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