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В Киеве во время ремонта укрытия из городского бюджета потеряли более 200 тысяч гривен из-за халатности

23:12, 28 апреля 2025
Во время ремонта укрытия в Подольском районе подрядчик использовал более дешевые материалы и не выполнил часть работ, а технадзор этого не зафиксировал, что привело к лишним расходам из бюджета.
В Киеве во время ремонта укрытия из городского бюджета потеряли более 200 тысяч гривен из-за халатности
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В Киеве в результате ненадлежащего проведения технического надзора за качеством ремонтных работ в укрытии причинён ущерб на сумму более 200 тысяч гривен заместителем начальника привлечённой фирмы, который непосредственно осуществлял технадзор. Об этом сообщает столичная полиция.

Установлено, что коммунальным предприятием в конце 2023 года был заключён договор с частной фирмой на проведение капитального ремонта подвального помещения в одном из жилых домов Подольского района для его дальнейшего использования в качестве простейшего укрытия.

Для осуществления технического надзора за качеством выполненных работ и их соответствием государственным стандартам была привлечена ещё одна частная фирма.

По завершении ремонтных работ подрядчику было выплачено из городского бюджета около 2 миллионов гривен.

Однако досудебным расследованием установлено, что объёмы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют указанным в отчетной документации.

В частности, доказано, что подрядчик использовал значительно более дешёвые материалы и не выполнил весь объём работ, что «не заметил» ответственный за технадзор. В результате подрядчику необоснованно перечислили из бюджета на 230 000 гривен больше.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины — служебная халатность. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до трёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на тот же срок.

Также ранее подозрение в служебной халатности при ремонтных работах указанного укрытия было объявлено начальнику коммунального предприятия. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

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Национальная полиция полиция Киев укрытие

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