Закрываются магазины, а лифты стали «ловушкой» — в Испании началась паника из-за блэкаута

В Испании из-за отключения электричества люди начали скупать радиоприемники, батарейки, фонарики и свечи.

Фото: elpais.com

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Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут — не работают светофоры, аэропорты и железные дороги.

Как сообщает El Pais, также не работают лифты.

Отмечается, что знаковый лифт Halo в Виго, символ местного правительства Абеля Кабальеро, оставил несколько человек в ловушке.

Огромная футуристическая конструкция, которая преодолевает перепад высоты в 50 метров между улицами, имеет две кабины, каждая вместимостью 17 человек.

Издание добавляет, что очень близко от этого места местный житель пытается открыть дверь лифта в своем здании, где застряли соседи.

Также из-за отключения электричества начали закрываться некоторые магазины и супермаркеты. Те, что остаются открытыми, принимают только наличные. На рынках люди начали скупать радиоприемники, батарейки, фонарики и свечи.

Некоторые товары, например, бензин для кемпинга, уже распроданы.

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