России нужны парады, а нам – реальный мир, – Зеленский назвал трехдневное «перемирие» манипуляцией

Президент подчеркнул, что вместо краткосрочной паузы должно быть немедленное, полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней, чтобы дать реальный шанс дипломатии.

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение Путина об установлении трехдневного «перемирия» с 8 по 10 мая, назвав его манипуляцией.

В обращении Зеленский напомнил, что после последнего удара российских «шахедов» по Черкасской области пострадала гражданская инфраструктура, в частности газоснабжение. «Россия в очередной раз ударила по объекту, который не о войне, а о людях. Это произошло еще и на фоне требований мира к России завершать эту войну, установить тишину», - отметил президент. По его словам, это произошло на фоне призывов международного сообщества к Москве прекратить агрессию.

«Каждый новый день - новое четкое доказательство, что на Россию надо давить, и давить ощутимо, чтобы они там, в Москве, были вынуждены завершать эту войну - войну, которая только России и нужна», - подчеркнул Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не хотела этой войны и готова сотрудничать со всеми партнерами ради установления мира и обеспечения безопасности. Зато, по его словам, Россия постоянно отвергает реальные мирные инициативы и пытается манипулировать мировым сообществом, в частности США.

Относительно объявленного Россией «перемирия», Зеленский заявил: «Сейчас вот опять очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить Путину тишину на время парада. Мы ценим жизни людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем - мир считает, - что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня - и минимум на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, - это то, что может дать основу реальной дипломатии».

Как известно, Путин объявил предложение о так называемом трехдневном «перемирии» на 8-10 мая.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трампа не устраивают предложения о временном прекращении огня, потому что он хочет быть президентом, который установит мир.

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