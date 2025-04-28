В Испании из-за блэкаута остановились все АЭС – в стране объявили чрезвычайное положение

Атомные станции перешли на аварийное питание.

Фото: yahoo

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В Испании из-за масштабного отключения электроэнергии зафиксирована потеря внешнего электроснабжения на всех атомных электростанциях страны. Об этом сообщает Энергоатом.

Речь идет об АЭС ASCO-1, ASCO-2, VANDELLOS-2, ALMARAZ-1, ALMARAZ-2, TRILLO и COFRENTES. Все энергоблоки были остановлены в штатном режиме. Работу критических систем безопасности обеспечивают дизель-генераторы, которые функционируют исправно. Охлаждение реакторов происходит стабильно, все требования ядерной безопасности соблюдаются.

Национальный регулятор Испании (CSN) оперативно активировал кризисные протоколы и проинформировал международные организации о ситуации.

На фоне общенационального отключения электроэнергии правительство Испании объявило чрезвычайное положение. Оно будет применяться в регионах, которые в этом нуждаются. Сейчас о такой необходимости заявили Мадрид, Андалусия и Эстремадура, попросив центральную власть взять на себя контроль за общественным порядком и другими функциями.

Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров. Предварительно восстановление электроснабжения в Испании может продлиться до 10 часов.

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