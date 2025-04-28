В Барселоне частично возобновили работу метро, однако транспортный коллапс остается

Несмотря на частичное восстановление работы транспорта остаются пробки, светофоры не работают.

Фото: Sky News

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В Барселоне возобновили работу линий метро L9S и L10S после многочасовой остановки из-за масштабного отключения электроэнергии, которое охватило всю Испанию. Об этом сообщила компания Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), передает издание EL PAÍS.

В частности, линия L9S, которая соединяет город с аэропортом имени Жозепа Таррадельяса (Barcelona-El Prat), снова работает, однако временно не останавливается на станции Europa Fira. В TMB отмечают, что более 30% сети метро Барселоны уже возобновили работу.

В течение нескольких часов аэропорт и станции общественного транспорта Барселоны были переполнены пассажирами, которые пытались продолжить путешествие или добраться до аэропорта из-за остановки поездов и метро. Возобновление движения на линиях L9S и L10S является частью постепенного восстановления работы транспорта.

На других линиях метро также продолжается частичное восстановление движения: на L1 работают участки между Hospital de Bellvitge и Mercat Nou и между Glòries и Fondo. На линии L5 движение восстановлено между Cornellà Centre и La Sagrera, но без остановки на станции Sants Estació. Также заработали линии L9N и L10N.

Компания Tram сообщила, что трамваи на маршрутах T1, T2 и T3, которые обслуживают регион Baix Llobregat, также возобновили работу, хоть и с нарушениями графика. Автобусное движение в Барселоне сохраняется, однако с задержками из-за пробок, вызванных неработающими светофорами.

В то же время транспортная ситуация в Испании и Португалии остается сложной. В Мадриде фиксируют пробки, а возле вокзала в Барселоне собираются большие толпы людей. В Лиссабоне, из-за исчезновения светофорного освещения во время поездки в аэропорт, произошло несколько столкновений.

По данным Министерства транспорта Испании, через семь часов после начала аварии оставалось эвакуировать еще 26 поездов. В частности, 14 поездов на линии Мадрид-Севилья, восемь - на линии Мадрид-Барселона, два на маршруте Антекера-Гранада, один в Вента-де-Баньос (Паленсия) и один в Пахарес (Астурия).

Министр транспорта Оскар Пуэнте сообщил в соцсети X, что основной задачей было спасти пассажиров из 116 поездов, застрявших из-за отключения. По подсчетам, пострадали от 30 000 до 35 000 человек, учитывая среднюю вместимость поезда в 300 пассажиров.

Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров. Предварительно восстановление электроснабжения в Испании может продлиться до 10 часов.

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