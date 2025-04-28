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МИД Украины считает заявления Трампа о переговорах частью стратегии мира

21:18, 28 апреля 2025
МИД Украины считает встречу Зеленского и Трампа в Риме успешной и важной для мира.
МИД Украины считает заявления Трампа о переговорах частью стратегии мира
Фото: detector.media
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Министерство иностранных дел Украины отреагировало на заявления президента США Дональда Трампа об отсутствии прогресса в переговорах, назвав их частью стратегии, направленной на достижение мира. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время прямого эфира в соцсети X.

«Мы рассматриваем эти заявления как часть коммуникационной стратегии: сейчас Соединенные Штаты, как посредник, пытаются стимулировать стороны достичь мира. Именно так мы это воспринимаем», - отметил он.

Тихий также подчеркнул, что президент США прилагает много усилий для достижения мира в Украине. Спикер добавил, что МИД считает встречу президента Зеленского с Трампом в Риме успешной.

«Мы считаем, что встреча в Риме между президентом Зеленским и Трампом была очень успешной (...) И эта встреча может стать исторической - если нам удастся достичь результатов, на которые президент надеется», - сказал Тихий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Трампа не устраивают предложения о временном прекращении огня, потому что он хочет быть президентом, который установит мир.

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МИД Дональд Трамп Владимир Зеленский

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