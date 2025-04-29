Механизм налогообложения прибыли от операций с криптовалютой создает риски неуплаты налогов – ГНЕУ о законопроекте 10225-д

Предлагаемая норма может привести к необходимости возврата сумм налогов от доходов от продажи в обмен на валютные ценности виртуальных активов, которые были приобретены плательщиком до вступления в силу нового закона и которые были уплачены физическим лицом в предыдущих налоговых периодах по ставке выше, чем 5%, отметили в ГНЭУ.

Фото: finteco.com.ua

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Главное научно-экспертное управление парламента выразило ряд критических замечаний к законопроекту 10225-д, которым вводится новый механизм налогообложения прибыли от операций с виртуальными активами налогом на доходы физических лиц с использованием механизма, аналогичного применяемому для налогообложения инвестиционной прибыли.

Напомним, этим законопроектом вводятся налоговые обязательства для операций с виртуальными активами, в частности налогообложение прибыли от их продажи с учетом расходов на приобретение или создание. Законодатели рассчитывают на увеличение налоговых поступлений благодаря налогообложению операций с виртуальными активами (прибыль от продажи, деятельность поставщиков услуг).

«Отметим, что для налогообложения виртуальных активов (в отличие от инвестиционной прибыли) не предусмотрено возложение обязанности по начислению, удержанию и уплате налога на доходы физических лиц на налогового агента, что, по нашему мнению, делает такой подход неэффективным и создает риск неуплаты налогов физическими лицами.

Кроме того, в целом по предлагаемому подходу к налогообложению виртуальных активов налогами на прибыль предприятий, на доходы физических лиц и на добавленную стоимость следует отметить, что такое налогообложение, по нашему мнению, должно осуществляться исходя из экономической сущности операций с такими активами, а не их юридической формы», – подчеркнули в ГНЭУ.

Однако как в изменениях к Налоговому кодексу, так и в Законе «О рынках виртуальных активов» в редакции проекта не определяются существенные признаки виртуальных активов (примером чего является определение базового понятия: «виртуальный актив — это разновидность цифровой вещи, которая создается, передается и хранится в электронном виде с использованием технологии распределенного реестра или другой аналогичной технологии»).

Виртуальный актив, в зависимости от условий эмиссии, может удостоверять имущественные права, в частности право требования на другие объекты гражданских прав, а также обязательства эмитента виртуального актива.

Таким образом, проектом устанавливается фактически унифицированный подход к налогообложению виртуальных активов, что выглядит довольно спорным и, кроме того, содержит риски минимизации налоговых обязательств, указали в ГНЭУ.

Также согласно новому пункту 36 подраздела 1 раздела XX Налогового кодекса предлагается установить, что «в состав общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода плательщика за 2026 налоговый (отчетный) год может включаться доход в сумме денежных средств, полученных от операций продажи (отчуждения) в обмен на валютные ценности виртуальных активов, приобретенных плательщиком до вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины по регулированию оборота виртуальных активов в Украине».

Такие доходы должны отражаться в налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2026 год отдельно от других доходов и расходов и облагаться налогом по ставке, определенной пунктом 167.2 статьи 167 Налогового кодекса. При этом такие доходы не учитываются при определении объекта налогообложения по правилам пункта 170.21 статьи 170 Налогового кодекса.

«Следует отметить, что предлагаемая норма может привести к необходимости возврата сумм налогов от доходов от продажи (отчуждения) в обмен на валютные ценности виртуальных активов, которые были приобретены плательщиком до вступления в силу указанного Закона и которые были уплачены физическим лицом в предыдущих налоговых периодах по ставке выше, чем 5%, как это предусмотрено в норме», – подчеркнули в ГНЭУ.

Также в ГНЭУ назвали дискуссионной в правовом отношении норму законопроекта, согласно которой «поставщики услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, предоставляющие услуги в пользу резидентов Украины (физических и юридических лиц), обязаны подать заявление о постановке на учет в контролирующем органе в течение 60 календарных дней после начала предоставления таких услуг». Ведь, согласно содержанию статьи 63 Налогового кодекса, постановке на учет или регистрации в контролирующих органах подлежат именно налогоплательщики, тогда как в данном случае речь идет не о выполнении субъектами обязанности по уплате налогов и сборов, а исключительно о предоставлении контролирующим органам информации об операциях резидентов Украины с виртуальными активами.

Напомним, изменениями в Налоговый кодекс Украины предлагаются следующие нововведения относительно виртуальных активов (ВА) с 1 января 2026 года:

В части налогообложения налогом на доходы физических лиц:

Вводится специальный режим налогообложения операций с ВА (отдельно от других доходов и инвестиционной прибыли);

Облагается положительный финансовый результат (прибыль) от операций с ВА по результатам года, то есть все доходы от продажи ВА за год уменьшаются на расходы на их приобретение за тот же период;

Перечень допустимых к учету расходов ограничен для минимизации злоупотреблений, но может расширяться Минфином по согласованию с Регулятором;

Убытки прошлых периодов учитываются до полного погашения (с исключениями, например, при аннулировании авторизации ВА);

Налоговый агент отсутствует, плательщик сам декларирует и платит налоги.

Не облагаются налогом:

Доходы от обмена одного ВА на другой;

Доход от продажи ВА в пределах одной минимальной зарплаты;

Стоимость ВА, полученных в результате их эмиссии или безвозмездно от эмитентов/оферентов исключительно в обмен на персональные данные.

Переходный период:

Для ВА, приобретенных до вступления в силу закона, предусмотрено право на льготную ставку 5% при продаже в 2026 году.

В части администрирования:

Поставщики услуг, связанных с оборотом ВА, обязаны становиться на учет в контролирующих органах и ежегодно подавать отчеты об операциях с резидентами Украины;

За невыполнение этих обязанностей предусмотрены штрафы (в переходный период в 2026 году — 10% от установленного размера, в 2027–2029 гг. — 25%).

В части налогообложения прибыли юридических лиц:

Вводятся новые корректировки финансового результата, аналогичные операциям с ценными бумагами;

Перечень расходов будет определяться Минфином по представлению Регулятора.

В части НДС:

Не является объектом НДС выпуск, размещение, продажа, обмен, погашение ВА, кроме продажи/обмена NFT и некоторых иных активов;

Услуги, связанные с оборотом ВА, не облагаются НДС, кроме консультационных услуг.

В части упрощенной системы налогообложения:

Плательщикам единого налога запрещено проводить операции с ВА;

Поставщики услуг, связанных с оборотом ВА, не могут находиться на упрощенной системе.

Автор: Наталя Мамченко

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