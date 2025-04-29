Суд пересмотрел требования по кредитному договору из-за завышенных процентов

Звягельский горрайонный суд Житомирской области признал незаконными условия начисления процентов по кредиту.

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Звягельский горрайонный суд Житомирской области принял решение по делу о взыскании задолженности по кредитному договору. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что требования договора по взысканию процентов за пользование кредитом не отвечают требованиям законодательства.

Так, по содержанию пункта 17 Раздела IV "Заключительные и переходные положения" Закона Украины «О потребительском кредитовании» за период с 24.12.2023 по 21.04.2024 максимальный размер дневной процентной ставки по договору потребительского кредита не может превышать 2,5%; за период с 22.04.2024 по 19.08.2024 не может превышать 1,5%, а с 20.08.2024 не может превышать 1% дневной процентной ставки.

Установив несоответствие начисленных процентов за пользование кредитом требованиям вышеперечисленных положений закона, суд принял частично удовлетворить исковые требования о взыскании процентов за пользование кредитом.

Подробно ознакомиться с делом №285/446/25 можно в Едином государственном реестре судебных решений.

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