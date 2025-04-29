Представлен Научно-практический комментарий Кодекса судейской этики под общей редакцией судьи Черкасского ОАС Алены Калиновской

Авторы предлагают новые методологические подходы, в частности, выделяют два вида оценки добропорядочности, которые являются основой для обеспечения прозрачности в системе правосудия и формирования доверия общества к судебной власти.

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28 апреля 2025 года представлен Научно-практический комментарий Кодекса судейской этики под общей редакцией судьи Черкасского окружного административного суда Алены Калиновской и соавторов — ученых Виталия Махинчука и Галины Мироновой.

Указанный комментарий содержит всесторонний анализ основных положений этических стандартов, которых судьи должны придерживаться. По замыслу авторов, целью данного труда является разъяснение принципов, заложенных в Кодексе судейской этики (утвержденном Решением ХХ очередного съезда судей Украины от 18.09.2024), которые охватывают верховенство права, независимость судей, беспристрастность, честность и прозрачность. В комментарии разъясняются правила поведения судей при выполнении профессиональных обязанностей и внесудебной деятельности; особое внимание уделено принципу доверия к судебной системе, избежанию конфликта интересов, соблюдению моральных и правовых стандартов, а также повышению профессионального уровня судей.

Авторы предлагают новые методологические подходы, в частности, выделяют два вида оценки добропорядочности, которые являются основой для обеспечения прозрачности в системе правосудия и формирования доверия общества к судебной власти, о чем указано в комментарии к статье 3 Кодекса судейской этики. В комментарии к указанной статье соавторы сделали вывод, что на сегодняшний день, несмотря на достаточно широкое применение добропорядочности как принципа и как требования (атрибута) к судьям, четкого нормативного определения этого понятия не существует, а потому предложено ориентироваться на определение понятия добропорядочность, данное Большой Палатой Верховного Суда в постановлении от 10.11.2022 года по делу № 9901/355/21, в котором добропорядочность определяется как: «положительное моральное качество, обусловленное сознанием и волей человека, являющееся обобщенной устойчивой характеристикой личности, ее образа жизни, поступков; качество, которое характеризует готовность и способность личности сознательно и неуклонно ориентироваться в своей деятельности и поведении на принципы добра и справедливости».

Новеллой является предложение авторов выделить два вида оценки добропорядочности судьи:

1) оценка добропорядочности судьи, реализуемая через принцип гласности, установленный статьей 3 Кодекса судейской этики, которая осуществляется обычным разумным человеком (законопослушным гражданином, который, будучи в достаточной степени осведомленным о фактах и процессах, происходящих в обществе, объективно воспринимает информацию и обстоятельства со стороны) путем контроля через принцип гласности, в частности путем присутствия в зале судебного заседания во время осуществления судьей правосудия, который может на свое усмотрение формировать мнение о добропорядочности судьи, например, в отношении соблюдения судьей принципа равенства сторон, соблюдения высоких стандартов поведения при осуществлении правосудия, проявления уважения к сторонам и другим лицам, присутствующим в зале судебного заседания. Однако соответствующее мнение такого обычного разумного человека не требует письменного изложения в какой-либо форме, а лишь влияет на общее формирование доверия общества к судебной системе. Нарушение имеет морально-репутационные последствия для судьи, а не юридические (например, судья может подвергнуться общественному осуждению или потерять авторитет среди коллег), но это не является основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности.

2) оценка добропорядочности судьи или кандидата на должность судьи, реализуемая при прохождении ими соответствующих процедур (прохождение судьями оценки на соответствие занимаемой должности, процедуры назначения кандидата на должность судьи или перевода судьи и т.д.). Указанные процедуры предусмотрены законом, по четко определенной методологии или порядку. Указанная оценка добропорядочности проводится лицами, наделенными полномочиями формировать вывод о добропорядочности и прошедшими соответствующую процедуру отбора. Вывод излагается в письменной форме и должен быть обоснован и мотивирован, имеет юридические последствия, в частности влияет на дальнейшее участие лица в соответствующем конкурсе или влияет на профессиональную деятельность с обязательным учетом других обстоятельств.

Разница между указанными двумя видами оценки добропорядочности судьи заключается в том, что в первом случае вывод лица о добропорядочности судьи, предусмотренный комментируемой статьей, реализуется через принцип гласности и не требует письменного изложения, а во втором случае вывод о добропорядочности судьи или кандидата на должность судьи, предусмотренный соответствующим законом, реализуется через соответствующую процедуру лицами, прошедшими процедуру отбора, и должен быть мотивирован и изложен в письменной форме.

Общей характеристикой указанных двух видов оценки добропорядочности судьи является то, что формирование негативного вывода, как одним лицом, так и группой лиц, не является основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, но может иметь морально-репутационные последствия. Что касается наличия негативного вывода о добропорядочности судьи при прохождении процедуры оценки на соответствие занимаемой должности, то, по мнению авторов, такой вывод не может быть самостоятельным основанием для увольнения судьи, а должен рассматриваться в совокупности с другими результатами соответствующей оценки. В случае наличия негативного вывода при участии судьи в соответствующем конкурсе на занятие вакантной должности, такой вывод может быть лишь основанием для прекращения участия в соответствующем конкурсе, и ни в коем случае не может быть основанием для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности.

Также авторами предложены изменения в Кодекс судейской этики, в частности в статью 14, а именно в первом абзаце слова «участниками судебного процесса» заменить на «участниками дела», поскольку, по мнению авторов, указанная статья касается именно участников дела (стороны, третьи лица и их представители) и не касается других участников процесса, таких как помощник судьи, секретарь судебного заседания, судебный распорядитель, свидетель, эксперт, эксперт по вопросам права, переводчик, специалист, поскольку общение судьи с помощником, секретарем и судебным распорядителем во внесудебных отношениях является важным аспектом организации работы суда.

В научно-практическом комментарии к Кодексу судейской этики также представлены определения этических понятий, которые дают четкое и однозначное толкование терминов, что позволит пользователям избежать недоразумений. Это особенно важно в науке, праве, этике и правосудии – где точность является критически важным признаком.

Комментарий может быть полезным для судей, работников суда, адвокатов, прокуроров, практикующих юристов, ученых и всех тех, кто интересуется вопросами осуществления правосудия и судейской этики. Комментарий поможет в получении новой информации в соответствующем направлении, способствуя утверждению правовой культуры и укреплению авторитета судебной системы Украины. Авторы надеются, что представленный заинтересованному читателю Научно-практический комментарий Кодекса судейской этики будет служить важным источником для решения этических ситуаций, которые могут возникать в практической деятельности судьи в судебной практике.

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