Судебная коллегия Испании засекретила расследование масштабного блэкаута

В ходе расследования хотят установить, могло ли отключение электроэнергии быть актом компьютерного саботажа.

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Национальная судебная коллегия Испании решила зсекретить расследование масштабного блэкаута, который произошел 28 апреля.

Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который затронул всю территорию Пиренейского полуострова.

Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании.

Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров.

Постепенно Испания восстанавливается после масштабного блэкаута.

Верховный суд Испании будет расследовать, не стала ли кибератака причиной масштабного блэкаута.

В то же время компания Red Eléctrica, управляющая электросетями, в предварительных оценках исключила, что отключение электроэнергии было связано с «инцидентом кибербезопасности».

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