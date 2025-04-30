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Судебная коллегия Испании засекретила расследование масштабного блэкаута

16:40, 30 апреля 2025
В ходе расследования хотят установить, могло ли отключение электроэнергии быть актом компьютерного саботажа.
Судебная коллегия Испании засекретила расследование масштабного блэкаута
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Национальная судебная коллегия Испании решила зсекретить расследование масштабного блэкаута, который произошел 28 апреля. 

Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который затронул всю территорию Пиренейского полуострова.

Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании.

Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров.

Постепенно Испания восстанавливается после масштабного блэкаута.

Верховный суд Испании будет расследовать, не стала ли кибератака причиной масштабного блэкаута. 

В то же время компания Red Eléctrica, управляющая электросетями, в предварительных оценках исключила, что отключение электроэнергии было связано с «инцидентом кибербезопасности».

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Испания блэкаут

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