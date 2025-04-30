Судебная коллегия Испании засекретила расследование масштабного блэкаута

Национальная судебная коллегия Испании решила зсекретить расследование масштабного блэкаута, который произошел 28 апреля.
Судья Национальной судебной коллегии Испании Хосе Луис Калама по запросу прокуратуры объявил засекреченными материалы расследования по делу о блэкауте, который затронул всю территорию Пиренейского полуострова.
Расследование проводится для выяснения, мог ли сбой в энергосистеме стать результатом акта киберсаботажа против критически важной инфраструктуры Испании.
Как известно, 28 апреля в Испании и Португалии произошел блэкаут, который оставил без электроэнергии почти весь Пиренейский полуостров.
Постепенно Испания восстанавливается после масштабного блэкаута.
Верховный суд Испании будет расследовать, не стала ли кибератака причиной масштабного блэкаута.
В то же время компания Red Eléctrica, управляющая электросетями, в предварительных оценках исключила, что отключение электроэнергии было связано с «инцидентом кибербезопасности».
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.