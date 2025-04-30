Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в ближайшие сутки, – Шмыгаль

Украина ожидает уже в ближайшие сутки подписать соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время национального телемарафона.
«Сегодня первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко на пути в Вашингтон. Мы дорабатываем уже окончательные детали с нашими американскими коллегами... Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь в ближайшие сутки соглашение будет подписано и мы получим первый шаг», - сообщил глава правительства.
Основные положения соглашения:
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соглашение о недрах с США не будет включать требований вернуть «долги» за оказанную помощь, учитываться будет лишь будущая военная помощь США.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.