Украина и США могут подписать соглашение о полезных ископаемых уже в ближайшие сутки, – Шмыгаль

По словам премьера, дорабатываются окончательные детали с американскими коллегами.

Фото: kmu.gov.ua

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Украина ожидает уже в ближайшие сутки подписать соглашение с Соединенными Штатами о сотрудничестве в сфере полезных ископаемых. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время национального телемарафона.

«Сегодня первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко на пути в Вашингтон. Мы дорабатываем уже окончательные детали с нашими американскими коллегами... Как только будут доработаны все окончательные детали, в ближайшее время, я надеюсь в ближайшие сутки соглашение будет подписано и мы получим первый шаг», - сообщил глава правительства.

Основные положения соглашения:

Партнерский формат - фонд создадут на условиях равного распределения долей: 50% - Украина, 50% - США. Американская сторона сможет засчитывать военную помощь как вклад в фонд.

Украина контролирует ресурсы - вся собственность на недра, полезные ископаемые и связанную инфраструктуру будет оставаться под контролем украинского государства.

Долгосрочные инвестиции - фонд должен инвестировать в развитие отрасли в Украине в течение 10 лет.

Нулевая пошлина - между Украиной и США будут действовать нулевые таможенные ставки. Кроме того, Вашингтон обязуется привлекать к проекту дополнительных международных партнеров.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», соглашение о недрах с США не будет включать требований вернуть «долги» за оказанную помощь, учитываться будет лишь будущая военная помощь США.

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