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В Украине с 1 мая начнут работать новые светофоры — что известно

16:37, 30 апреля 2025
В новых или реконструированных светофорах вместо зеленого сигнала будет изумрудный цвет.
В Украине с 1 мая начнут работать новые светофоры — что известно
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С 1 мая в Украине вступают в силу несколько положений, изложенных в новой редакции Государственного стандарта ДСТУ 4092:2024 «Светофоры дорожные». До 1 мая в стране действует светофорный стандарт ДСТУ 4092-2002 от 3 июня 2002 года.

Начиная с следующего месяца, вместо классического зелёного цвета на новых или реконструированных светофорах начнут устанавливать «изумрудные» сигналы вместо зелёных. Как объяснили в патрульной полиции, это будет касаться только новых объектов или тех, где светофоры вышли из строя.

К основным отличиям в светофорах, согласно новому национальному стандарту, необходимо отнести следующее:

  • стрелки на линзах светофоров будут в форме шеврона;
  • цвет зелёного сигнала светофора будет изумрудным, что лучше воспринимается водителями;
  • велосипедные светофоры — с пиктограммой велосипеда и линзой 100 мм (для велосипедных дорожек и размещения справа от дороги);
  • велосипедные светофоры — с пиктограммой велосипеда и линзой 200 мм (если светофор размещён над дорогой);
  • совмещённые велопешеходные светофоры;
  • таймер обратного отсчёта времени — как на пешеходных, так и на транспортных (в том числе велосипедных) светофорах.

Отметим, что изумрудный цвет — это яркий оттенок зелёного. Сине-зелёный цвет, полупрозрачный, с высокой насыщенностью и яркой стеклообразной визуальной текстурой. Он основан на структуре и цвете разновидности берилла, которая называется изумруд — драгоценного камня, состоящего из бериллия, силикатов оксида алюминия и оксида хрома.

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