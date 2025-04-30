Новый закон о выплате одноразовой денежной помощи членам семей погибших Защитников и Защитниц может вызвать путаницу на практике

Изменения уточняют, что лицо должно было непосредственно участвовать в боевых действиях.

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Президент подписал закон №4351-IX о внесении изменений в Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» относительно назначения единовременной денежной помощи. Законопроект №12234 внес Кабмин, а дорабатывал «социальный» комитет, который возглавляет нардеп Галина Третьякова. Однако эти изменения могут вызвать путаницу при применении закона. На этом акцентировало внимание Главное юридическое управление парламента.

Кого отнесли к семьям и кто имеет право на выплаты

В статье 10-1, регулирующей, кто относится к семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц, изменен пункт 6 ч. 1.

До изменений, он предусматривает, что к таким семьям относятся семьи лиц, погибших (пропавших без вести), умерших вследствие травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания, полученных во время непосредственного участия в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

После изменений пункт будет предусматривать, что к таким семьям относятся семьи лиц, погибших, умерших вследствие травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания, полученных во время непосредственного участия в боевых действиях при проведении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Таким образом, исключается норма о семьях пропавших без вести. Стоит отметить, что при принятии законопроекта в первом чтении норма о пропавших без вести присутствовала. Ее убрали поправкой, предложенной нардепами.

Кроме того, изменения уточняют, что лицо должно было участвовать непосредственно в боевых действиях.

При этом основанием для предоставления членам семей лиц, указанных в пункте 6 ч. 1 ст. 10-1, статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы Украины будет справка о непосредственном участии такого лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины. Справка выдается командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения) ВСУ, Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других созданных в соответствии с законом военных формирований или правоохранительных органов, во взаимодействии с которыми такое лицо непосредственно участвовало в осуществлении указанных мероприятий.

Статью 15 после части 9 дополнили новой частью следующего содержания.

Членам семей лиц, указанных в пункте 6 ч. 1 статьи 10-1 этого Закона, за счет средств государственного бюджета назначается и выплачивается единовременная денежная помощь в размере 15 миллионов грн в связи с гибелью (смертью) члена семьи в период с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года или в связи с гибелью (смертью) члена семьи в период с 26 марта 2022 года до дня прекращения или отмены военного положения во время непосредственного участия в боевых действиях на территориях, где велись такие боевые действия, согласно перечню, определенному Главнокомандующим ВСУ.

Если члены семей лиц, указанных в пункте 6 ч. 1 статьи 10-1 этого Закона, одновременно имеют право на получение единовременной денежной помощи, предусмотренной этой частью, единовременной денежной помощи, предусмотренной частью седьмой этой статьи, или единовременной денежной помощи в соответствии с другими законами Украины, выплата денежных сумм осуществляется по одной из оснований по их выбору. Порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи, предусмотренной этой частью, определяется Кабмином.

Установлено, что члены семей лиц, указанных в пункте 6 ч. 1 статьи 10-1 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», которым до вступления в силу этого Закона было назначено и выплачено единовременную денежную помощь, предусмотренную ч. 7 статьи 15 Закона, имеют право на назначение единовременной денежной помощи, предусмотренной ч. 10 статьи 15 Закона, с учетом ранее выплаченной суммы.

Какую путаницу может вызвать этот закон

Главное юридическое управление парламента высказало ряд замечаний, свидетельствующих, что выполнение закона на практике может привести к путанице в вопросе выплат.

В частности, это касается использования законодателем терминов «участие в мероприятиях» и «участие в боевых действиях при проведении мероприятий».

Как указано выше, в пункте 6 будет предусмотрено, что к семьям погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины относятся семьи лиц, которые «погибли, умерли вследствие травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания, полученных во время непосредственного участия в боевых действиях при проведении мероприятий, необходимых для обеспечения…».

При этом в законах «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определены соответствующие социальные гарантии для лиц, вставших на защиту Родины после 24 февраля 2022 года, с использованием юридического термина «участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения…».

Подтверждением участия лица в мероприятиях являются, в частности, боевые донесения, журналы боевых действий (порядок, утвержденный постановлением Кабмина от 20 августа 2014 г. №413).

«Однако законом будет применен другой юридический термин «участие в боевых действиях при проведении мероприятий, необходимых…», что не исключает неограниченности его трактовки в правоприменительной практике», – отметило Главное юридическое управление.

Кроме того, предусмотрено определить перечень документов, являющихся основанием для предоставления статуса члена семьи погибшего (умершего) Защитника или Защитницы членам семей лиц, указанных в пункте 6.

Таким документом должна быть справка о непосредственном участии погибшего (умершего) лица в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины, выданная командиром (начальником) воинской части (органа, подразделения)…, во взаимодействии с которыми такое лицо непосредственно участвовало в осуществлении указанных мероприятий.

Однако такая законодательная инициатива не согласована с вышеупомянутым пунктом 6, где речь идет о непосредственном участии в боевых действиях при проведении мероприятий.

Кроме того, статью 15 Закона о статусе ветеранов войны дополнили новой частью 10 и выделили из пункта 6 ч. 1 статьи 10-1 этого закона отдельные категории лиц, которым предоставляется право на получение единовременной денежной помощи в размере 15 миллионов гривен, а именно:

а) членам семей лиц, погибших (умерших) в период с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года;

б) членам семей лиц, погибших (умерших) в период с 26 марта 2022 года до дня прекращения или отмены военного положения во время непосредственного участия в боевых действиях на территориях, где велись такие боевые действия.

«Однако из положений указанной части четко не следует, при каких условиях предоставляется право на получение единовременной денежной помощи в размере 15 миллионов гривен членам семей лиц, погибших (умерших) в период с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года.

В частности, распространяется ли требование пункта 6 ч. 1 статьи 10-1 относительно их гибели (смерти) вследствие травмы (ранения, контузии, увечья) или заболевания, полученных во время непосредственного участия в боевых действиях при проведении мероприятий, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины.

Таким образом:

если такое требование не распространяется, это не согласуется с юридической конструкцией этой части «Членам семей лиц, указанных в пункте 6 части первой статьи 10-1 этого Закона»;

если такое требование распространяется, то необоснованным является выделение периодов «с 24 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года» и «с 26 марта 2022 года до дня прекращения или отмены военного положения», – отметили в Главном юридическом управлении.

Как Главное юридическое управление, так и Минфин обратили внимание, что к законопроекту не поданы предложения относительно сокращения расходов бюджета или источников дополнительных доходов бюджета.

«Таким образом, осуществление такой выплаты после принятия Закона и вступления его в силу со дня, следующего за днем опубликования, может быть финансово не обеспеченным. Для обеспечения выплаты единовременной денежной помощи новому контингенту получателей следует провести анализ численности получателей такой выплаты, осуществить детальные расчеты потребности с определением источников покрытия соответствующих расходов и возможным сроком введения в действие предложенных изменений, как это предусмотрено статьей 27 Бюджетного кодекса», – отметили в Минфине.

Также этим законом внесены изменения относительно обеспечения питания военнослужащих, находящихся на лечении.

В частности, в пункте 1 статьи 11 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» исключена норма о том, что военнослужащие во время лечения в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения обеспечиваются улучшенным питанием в соответствии с нормами, применяемыми в военно-медицинских учреждениях, в порядке, определенном Кабмином.

Вместо этого установлено, что военнослужащие во время лечения и реабилитации в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения обеспечиваются за счет государственного бюджета улучшенным питанием. Оплата расходов на улучшенное питание военнослужащих осуществляется Минобороны по факту предоставления услуги на основании ежемесячного отчета учреждения здравоохранения, в котором военнослужащие проходят лечение и реабилитацию.

До изменений было определено, что военнослужащие во время лечения и реабилитации в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения обеспечиваются за счет государственного бюджета ежедневным питанием по норме №5, применяемой в военно-медицинских учреждениях. Оплата осуществляется Министерством обороны по факту предоставления услуги на основе ежемесячного отчета медицинского учреждения.

«Фраза «улучшенное питание» не обеспечивает необходимой правовой определенности и допускает произвольное толкование указанного положения. Поэтому, по мнению Главного юридического управления, целесообразно было бы как минимум предоставить полномочия Кабинету Министров определить соответствующий порядок обеспечения улучшенного питания военнослужащих, в частности во время лечения и реабилитации», – отметили в Главном юридическом управлении.

Автор: Наталя Мамченко

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