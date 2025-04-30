В Армии+ появилась новая функция – делиться скидками с близкими

Пользователи Армия+ в сервисе «Плюсы» могут делиться скидками с семьей.

Фото: mod.gov.ua

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В сервисе «Плюсы» приложения «Армия+» появилась новая возможность - пользователи могут передавать QR- и штрихкоды скидок от партнеров своим родным. Как сообщили в Минобороны такую функцию просили сами военнослужащие.

Сейчас поделиться предложениями можно от трех партнеров: WOG, ROZETKA и Ukrarmor. Для этого необходимо выбрать скидку в разделе «Плюсы», нажать «Поделиться кодом» в правом верхнем углу и отправить файл любым удобным способом.

Скидки распространяются на топливо, товары для дома и здоровья, а также на снаряжение. В ЕК отмечают, что новая функция призвана не только поддержать самих военных, но и оказать ощутимую помощь их семьям.

Программа «Плюсы» работает с декабря 2024 года и объединяет крупные украинские компании, которые предоставляют специальные предложения военнослужащим. За это время пользователи воспользовались скидками уже 960 тысяч раз, сэкономив более 92 миллионов гривен. К программе присоединились такие компании, как «Укрзализныця», «Укрнафта», Новая почта, ОККО, WOG, ROZETKA и Ukrarmor.

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