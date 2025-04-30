Рада разрешила коммунальным перевозчикам использовать гуманитарные автобусы, трамваи и троллейбусы

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12177-1, разрешающий использовать общественный транспорт, полученный в виде гуманитарной помощи, для перевозок пассажиров.
Он создает условия для того, чтобы коммунальные предприятия могли использовать транспортные средства, полученные в качестве гуманитарной помощи для пассажирских перевозок и перевозок багажа на период действия военного положения и в течение 12 месяцев со дня его прекращения.
Транспортные средства не могут быть отчуждены или переданы другим физическим или юридическим лицам.
Документ предусматривает:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.