Рада разрешила коммунальным перевозчикам использовать гуманитарные автобусы, трамваи и троллейбусы

Парламент разрешил использовать для пассажирских перевозок общественный транспорт, полученный в качестве гумпомощи.

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Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №12177-1, разрешающий использовать общественный транспорт, полученный в виде гуманитарной помощи, для перевозок пассажиров.

Он создает условия для того, чтобы коммунальные предприятия могли использовать транспортные средства, полученные в качестве гуманитарной помощи для пассажирских перевозок и перевозок багажа на период действия военного положения и в течение 12 месяцев со дня его прекращения.

Транспортные средства не могут быть отчуждены или переданы другим физическим или юридическим лицам.

Документ предусматривает:

право коммунальным предприятиям официально осуществлять перевозку этим транспортом.

устанавливает требования к техническому состоянию автобусов (не ниже Евро-3).

регулирует возможность передачи транспорта третьим лицам.

определяет границы правомерного использования во избежание юридических рисков.

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